Învăţaţi să îi respectaţi! Asta e diferenţa dintre voi şi ei! Ei mor pentru ţară. Voi vă "îmbolnăviţi" la DNA şi în puşcării

Învățați să îi respectați! Asta e diferența dintre voi și ei! Ei mor pentru țară. Voi vă "îmbolnăviți" la DNA și în pușcării

Tonul și atitudinea politicienilor la adresa militarilor și polițiștilor trădează aroganță, superioritate și o totală nepăsare în fața problemelor cu care aceștia se confruntă. Pentru mai marii țării, angajații statului din sfera securității și apărării naționale sunt simpli slujbași ce își duc traiul datorită lor, politicienilor, care le mai aruncă, din când în când, firimituri de la masa lor bogată.Discursul public al acestor indivizi este de un grotesc revoltător, trădând o atitudine de boieri feudali în fața unor umili argați.Senatorul ALDE Daniel Barbu susține că meseria de politician este „cea mai grea”, una „mai riscantă decât misiunea unui soldat în Afganistan”, întrucât aleșii își riscă în fiecare zi libertatea și sănătatea.„V-ați ales o meserie grea. Este cea mai grea dintre meserii. Uneori este mai grea decât meseriile pe care le considerăm foarte periculoase, cum este cea de miner. (...) Meseria de politician este grea și foarte puțină lume știe de fapt ce faceți cu adevărat în fiecare zi a săptămânii, adesea și sâmbetele și duminicile. Este o meserie grea, în zilele noastre, pentru că este o meserie riscantă. Este mai riscantă decât misiunea unui soldat în Afganistan”, a declarat senatorul la Liga Aleșilor Locali ai ALDE.El a afirmat că spațiul public a devenit „'un fel de teatru de operațiuni” în care politicienii își riscă libertatea și sănătatea.„Știm bine că, din păcate, și nu numai în România, dar la noi într-o manieră care este extrem de violentă, spațiul public a devenit un fel de teatru de operațiuni în care orice ales local sau național își riscă libertatea, sănătatea în fiecare zi”, a conchis Daniel Barbu.Aceeași atitudine a avut și senatorul PSD Ion Rotaru, care le-a transmis reprezentanților din poliție și armată că dacă nu le convine ce stabilesc politicienii, sunt liberi să plece, amintindu-le că ei sunt la guvernare și polițiștii sau armata. „Sunteți liber să plecați. Veniți în locul meu și conduceți ședința.Nu se poate tot așa să ne jigniți, să vorbiți pe tonul ăsta cu noi (...) Dacă coborâți un semiton vocea cred că este mai indicat. Daca vreți să comunicăm, dacă vreți să ne impuneți ceva e mai greu că ajungem la vot și chiar nu mai iese (...) Suntem la guvernare”, a declarat președintele Comisiei de muncă, senatorul Ion Rotaru.În timp ce voi frecați clanțele DNA și podelele pușcăriilor pentru mizeriile și hoțiile pe care le faceți, în ultimii 11 ani nu mai puțin de 25 de militari români au murit în teatrele de operațiuni. Câți dintre voi deputaților și senatorilor au murit în ultimii ani slujindu-și țara? Dar câți dintre voi ați ajuns în fața legii furându-și țara?În 11 ani de prezență în Afganistan, Armata Română a pierdut 25 de militari, iar numărul răniților este de peste o sută.[12] Militarii români au murit în misiuni de patrulare. Există, de asemenea, și civili români care au fost uciși în Afganistan în perioada conflictului.Slt. (PM) Iulian Dumitrescu, decedat la 07 mai 2016Slt. (PM) Adrian Vizireanu, decedat la 07 mai 2016• Slt. (PM) Claudiu Constantin Vulpoiu, decedat la 30 martie 2014• Slt. (PM) Adrian Postelnicu, decedat la 23 septembrie 2013• Slt. (PM) Vasile Claudiu Popa, decedat la 23 septembrie 2013• Slt. (PM) Ion-Lucian Leuștean, decedat la 9 mai 2012 după ce a fost rănit grav la 7 septembrie 2011 în provincia Zabul dinAfganistan• Slt. (PM) Cătălin Ionel Marinescu, decedat la 10 mai 2011 în provincia Zabul• Slt. (PM) Constantin-Laurențiu Lixandru, decedat la 5 mai 2011 în provincia Zabul• Slt. (PM) Cristian-Petru Filip, decedat la 1 octombrie 2010• Slt. (PM) Marius Florin Sfecheș, decedat la 1 octombrie 2010• Slt. (PM) Dan Ciobotaru, decedat la 23 iunie 2010 pe drumul național 1 Kabul-Kandahar• Slt. (PM) Caracudă Paul, decedat la 23 iunie 2010 pe drumul național 1 Kabul-Kandahar• Slt. (PM) Valerică Leu, decedat la 12 mai 2010 pe drumul național 1 (Qalat-Kabul)• Slt. (PM) Florin Bădiceanu, decedat la 23 februarie 2010 pe drumul național Kandahar-Kabul• Maior (PM) Iuliu-Vasile Unguraș, decedat la 7 aprilie 2009 pe drumul național Kandahar-Kabul• Maior (PM) Tiberius-Marcel Petre, decedat la 3 aprilie 2009• Slt. (PM) Claudiu Chira, decedat la 26 februarie 2009 pe drumul național 1 (Qalat-Kabul)• Slt. (PM) Dragoș Traian Alexandrescu, decedat la 31 august 2008 pe drumul național 1 (Qalat-Kabul)• Slt. (PM) Claudiu Marius Covrig, decedat la 13 iunie 2008 pe drumul național 1 (Qalat-Kabul)• Slt. (PM) Ionuț Cosmin Sandu, decedat la 20 martie 2008• Slt. (PM) Ioan Grosaru, decedat la 21 septembrie 2007• Slt. (PM) Aurel Marcu, decedat la 6 septembrie 2007• Slt. (PM) Ionel Gheorghiță Drăgușanu, decedat la 20 iunie 2006• Slt. (PM) Bogdan Valerian Hâncu, decedat la 27 aprilie 2006• Slt. (PM) Narcis Șonei, decedat la 24 aprilie 2005• Slt. (PM) Iosif-Silviu Fogarași, decedat la 11 noiembrie 2003• Slt. (PM) Mihail-Anton Samuilă, decedat la 11 noiembrie 2003Acestora li se adaugă alte zeci de polițiști și pompieri români care în ultimii 10 ani au murit încercând să își salveze semenii.PSDParlamentari care și-au pierdut mandatul (prin demisie sau condamnare):1.Ioan Adam, fost deputat PSD (mafia retrocedărilor)2.Viorel Hrebenciuc, fost deputat (mafia retrocedărilor)3.Monica Iacob Ridzi, fost deputat și ministru (Dosarul Gala Tineretului)4.Miron Mitrea, fost deputat (dosarul de corupție privind lucrările de construcție făcute la locuința mamei sale)5.Oana Niculescu Mizil, fost deputat (dosarul de coruptie a lui Marian Vanghelie)6.Aurel Nechita, fost deputat (condamnat pentru incompatibilitate)7.Ion Ochi, fost deputat (în dosarul lui Aristotel Căncescu)8.Nicolae Vasilescu, fost deputat (trafic de influența)9.Darius Vâlcov, fost senator și ministru (mai multe fapte de corupție)Parlamentarii cu condamnări, chiar si definitive:10.Vasile Gliga, deputat ( definitiv, 1 de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese)11.Mircia Muntean, deputat (definitiv, patru ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, într-un dosar legat de tranzacții ilegale de terenuri; este trimis în judecată și pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului)12.Sorin Lazăr, senator (6 luni închisoare cu suspendare pentru conflict de interese însă mai are un dosar pe rol investigat de DNA pentru abuz în serviciu ca primar al comunei Strunga)13.Marian Ghiveciu, deputat ( 3 ani închisoare cu suspendare într-o cauză privind retrocedări ilegale de terenuri în județul Buzău)14.Liviu Dragnea, deputat (1 de închisoare cu suspendare în dosarul referitor la fraudarea Referendumului din 2012 pentru demiterea președintelui Traian Băsescu)15Florin Pâslaru (amendă penală pentru conflict de interese)16.Anghel Stanciu, deputat (6 luni închisoare cu suspendare pentru conflict de interese).17.Marian Neacșu, deputat (amendă penală pentru conflict de interese)Parlamentarii care au pe rol procese dupa ce au fost trimiși în judecată dar au și alte dosare în care sunt cercetați :18.Vlad Cosma , deputat, sub control judiciar, (dosar DNA cu tatăl său pentru acordare de contracte preferențiale din bani publici și anchetat în dosarul lui Iulian Herțanu)19.Constantin Adăscăliței, deputat, sub control judiciar (dosar DNA pentru operațiuni financiare incompatibile cu funcția)20.Cătălin Marian Rădulescu , deputat, sub control judiciar (dosar penttru operațiuni financiare incompatibile cu funcția și dare de mită)21.Neculai Rățoi, deputat (dosar DNA referitor la scutirea unei firme de la plata unor obligații către bugetul Consiliului Local Pașcani)22.Florin Constantinescu, senator (dosar DNA referitor la scutirea unei firme de la plata unor obligații către bugetul Consiliului Local Pașcani)23.Victor Mocanu, deputat (dosar DNA pentru abuz în serviciu ca președinte al CJ Buzău privind contracte ilegale de furnizare de echipamente medicale)24.Sonia Maria Drăghici,deputat (dosar PÎCCJ pentru conflict de interese)25.Ion Stan, deputat (dosar DNA pentru trafic de influență )26.Dan Șova, senator și fost ministru (dosare DNA - “Turceni-Rovinari”, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală și spălare de bani, dar și în cel cu Viorel Hrebenciuc privind elaborarea și adoptarea unui proiect legislativ )27.Victor Ponta, deputat și prim-ministru (dosar DNA "Turceni-Rovinari" pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală și spălarea banilor, săvârșite ca avocet)28.Ilie Sârbu, senator (dosar DNA privind retrocedări ilegale disjuns din cauza lui Viorel Hrebenciuc)29.Ecaterina Andronescu, senator (dosar DNA privind licențele Microsoft dar și o altă cauză pentru care ÎCCJ a confirmat redeschiderea anchetei)30.Iulian Iancu, deputat (dosar DNA disjuns din cel al lui Toni Greblă)31.Lucian Șova, deputat (dosar DNA disjuns din cel al lui Toni Greblă)32.Mircea Gheorghe Drăghici, deputat (dosar DNA pentru complicitate pentru folosirea influenței alături de fostul președinte al CJ Argeș)33.Alexandru Cordoș, senator (dosare DNA pentru favorizare a făptuitorului privind avertizarea unor persoane că sunt interceptate dar și pentru trafic de influență alături desoția și fiica lui)34.Radu Babuș, deputat (dosar DNA alături de Radu Mazăre )35.Gabriel Mutu, senator (dosar DIICOT)36.Adrian Simionescu, deputat (dosar DNA pentru operațiuni financiare incompatibile cu funcția și complicitate la evaziune fiscal)37.Niculae Bădălău, senator (dosar DNA legat de protejarea unei firme prin intervenții la ANAF dar și ale instituții)*****************PNLParlamentari care și-au pierdut mandatul (prin demisie sau condamnare):38.George Becali, fost deputat (dosarul Valiza)39.Dănuț Culețu, fost deputat (trimis în judecată pentru fapte de corupție săvârșite când era prefect al județului Constanța)40.Relu Fenechiu, fost deputat și ministru (condamnare în Dosarul Transformatorul)41.Theodor Nicolescu, fost deputat (în dosarul ANRP)42.Petre Roman, fost deputat (incompatibilitate)43.Ștefan Bucur Stoica, deputat (incompatibilitate)44.Iosif Secășan, fost senator (trafic de influență)45.Akos Mora, fost senator (incompatibilitate)46.Sorin Roșca Stănescu, fost senator (dosarul Rompetrol)Parlamentarii cu condamnări, chiar si definitive:47.Tudor Chiuariu, senator (definitiv, în dosarul Poșta Română)48.Dian Popescu, senator (5 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz în serviciu, dare de mită și uz de fals)49.Gigi Chiuru, senator (6 luni de închisoare cu suspendare, pentru dare de mită la alegerile din 2012 a 24.000 de tichete valorice pentru procurarea de medicamente și mai este cercetat în al dosar pentru corupție privind favorizarea unui grup de firme la construcția de parcuri eoliene în Dobrogea50.Grigore Crăciunescu, deputat (doi ani și șase luni închisoare cu suspendare pentru conflict de interese)51.Corneliu Dobrițoiu, senator (un 1 de închisoare cu suspendare în dosarul "Case pentru generali" )Parlamentarii care au pe rol procese dupa ce au fost trimiși în judecată dar au și alte dosare în care sunt cercetați :52.Ion Ariton, senator (dosar DNA Gala Bute )53.Mircea Roșca, deputat (sub control judiciar, DNA dosar pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu; a fost și arestată preventiv)54.Ionuț Zisu, senator (dosar PÎCCJ de evaziune fiscal)55.Cătălin Teodorescu, deputat, sub control judiciar, (dosarul ANRP al fostei șefe DIICOT)56.Gheorghe Costin (dosar DNA pentru mai multe fapte săvârșite ca viceprimar al municipiului Beiuș )57.Dan Bordeianu, deputat (dosar PÎCCJ pentru fapte privind alimentarea cu apă în localități din județul Vaslui)Parlamentari anchetați:58.Dan Motreanu, deputat (dosar DNA pentru folosirea influenței și spălare de bani alături de fostul consilier prezidențial George Scutaru).59.Cornel Mircea Sămărtinean, deputat (dosar DNA)60.Alin Popoviciu, deputat (dosar DNA)**********************ALDEParlamentari care și-au pierdut mandatul (prin demisie sau condamnare):61.Gheorghe Coman, fost deputat (condamnat definitiv într-un dosar în care a fost acuzat că a primit bani și o sticlă de whisky în schimbul menținerii în funcție a unui șef din DSVSA Buzău)62.Ion Diniță, fost deputat (în Dosarul lui Aristotel Căncescu, acuzat de săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit)Parlamentarii cu condamnări, chiar si definitive:Parlamentarii care au pe rol procese dupa ce au fost trimiși în judecată dar au și alte dosare în care sunt cercetați :63.Dorinel Ursărescu, senator (dosar DNA privind favorizarea unei grupări evazioniste)64.Mircea Banias, senator (dosar DNA pentru trafic de influență și alte fapte ) persoanelorParlamentari anchetați:******************UDMRParlamentari care și-au pierdut mandatul (prin demisie sau condamnare):65.Marko Attila, deputat (dosarul ANRP - fugit în Ungaria)66.Gergely Olosz, fost senator (trafic de influență)Parlamentarii cu condamnări, chiar si definitive:68.Karoly Kerekes, deputat (definitiv , 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare pentru conflict de interese)69.Mate Andras Levente, deputat (definitiv, 6 luni închisoare cu suspendare pentru conflict de interese)Parlamentarii care au pe rol procese dupa ce au fost trimiși în judecată dar au și alte dosare în care sunt cercetați :Parlamentari anchetați:70.Tanczos Barna, senator (dosar DNA privind retrocedarea ilegală a unor terenuri care au aparținut SCDP Băneasa)*******************UNPRParlamentari care și-au pierdut mandatul (prin demisie sau condamnare):71.Gigi Nețoiu, fost deputat (Dosarul Transferurilor de jucători de fotbal)72.Antonie Solomon, fost senator (mai multe fapte de corupție)Parlamentarii cu condamnări, chiar si definitive:Parlamentarii care au pe rol procese dupa ce au fost trimiși în judecată dar au și alte dosare în care sunt cercetați :73.Marius Isăilă,senator (dosar DNA pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată)74.Ionel Agrigoroaei, senator (dosar PÎCCJ pentru fapte legate cu obținerea unui credit)Parlamentari anchetați:75.Șerban Mihăilescu, senator (dosar DNA privind licențele Microsoft)76.Marin Anton, deputat (dosar DNA pentru folosire a influenței)77.Mario Ernest Caloianu (dosar DIICOT )78.Titi Holban, deputat (dosar DNA pentru trafic de influență)79.Valerian Vreme, deputat (dosar DNA abuz în serviciu în dosarul licențelor Microsoft )80.Lucian Iliescu, senator (dosar pentru mai multe ca primar Giurgiu)*****************Minorități și INDEPENDENȚI:Parlamentarii cu condamnări, chiar si definitive:81.Niculae Mircovici, deputat (definitiv, 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese82.Adrian Miroslav Merka, deputat (definitiv, 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare pentru conflict de interese)83.Ghervazen Longher, deputat (trei luni închisoare cu suspendare pentru conflict de interese)84.Elena Udrea, deputat (dosarele DNA - Gala Bute și Microsoft, este sub control judiciar însă a fost și arestată preventiv)85.Sebastian Ghiță, deputat (sub control judiciar, dosar DNA cu fostul primar al Ploieștiului Iulian Bădescu și anchetat în dosarul lui Iulian Herțanu, cumnatului premierului.86.Florin Popescu, deputat (dosar DNA, sub control judiciar acuzat că a cerut tone de pui pentru a le da alegătorilor și dosar PÎCCJ pentruconflict de interese și fals în declarații)Parlamentari anchetați:87.Alexandru Mazăre, senator (dosar DNA în care e implicat Radu Mazăre)PLUS - cei cărora procurorii le-au cerut încuviințare de urmărire penală și s-au lovit de protecția oferită de colegii celor vizați de anchetă:88.Varujan Vosganian, senator ALDE (solicitare de 2 ori din partea DIICOT)89.Laszlo Borbel, deputat UDMR (solicitare de două ori din partea DNA)90.Daniel Chițoiu, deputat ALDE (o solicitare din partea DNA)91.Victor Paul Dobre, deputat PNL (o solicitare din partea Parchetului ÎCCJ)92.Ioan Ovidiu Siliaghi, deputat ALDE (solicitare din partea DNA)93.Dan Nica, ales deputat PSD și acum europarlamentar (solicitare din partea DNA)!!!!! - Mențiuni speciale pentru cei care au fost parlamentari la începutul legislaturi și au plecat în alte părți, dar au probleme grave cu legea:94.Toni Greblă, ales senator PSD și apoi ales judecător la CCR (trimis în judecată de DNA)95.Dan Radu Rușanu, ales deputat PNL și apoi șef la ASF (trimis în judecată de DNA)