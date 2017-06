Intrarea în Poliţie, pe "scurtătură". Încep angajările din sursă externă. "Vin pe uşa din dos, dar la fel de repede pleacă"

Intrarea în Poliție, pe "scurtătură". Încep angajările din sursă externă. "Vin pe ușa din dos, dar la fel de repede pleacă"

Hulite de majoritatea polițiștilor, dar atât de necesare pentru „peticirea“ unei instituții care a pierdut extrem de mult personal, angajările din sursă externă vor fi organizate și în acest an. Inspectoratul General al Poliției Române va organiza în luna mai, potrivit anumitor surse din cadrul instituției, o nouă etapă de angajări din sursă externă pentru acoperirea deficitului de personal existent. Sindicaliștii văd această soluție ca fiind una temporară, întrucât mulți din cei care au intrat în sistem din sursă externă au renunțat la cariera de polițist.Potrivit anumitor voci, și în acest an, la Constanța, vor fi scoase la concurs aproximativ 80 de posturi de agenți, din sursă externă. Deficitul de personal al Ministerului Afacerilor Interne, de aproximativ 17.000 de locuri, cu greu ar putea fi acoperit în totalitate, luând în considerare că în cazul angajărilor din sursă externă, candidații declarați admis nu au obligativitatea rămânerii în sistem.„Este clar că avem o foarte mare problemă cu această lipsă de personal. Meseria de polițist încă este atractivă pentru unii din exterior, dar adevărul este că tot mai mulți polițișlti părăsesc sistemul, nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Nu am o statistică, însă din câte știu foarte mulți dintre cei care vin pe ușa din dos, la fel de repede pleacă. Cei din sursă externă nu semnează vreun contract și nu au niciun fel de obligații, putând pleca oricând doresc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Avasilcăi, președintele Sindicatului Europol Constanța.Dincolo de polițiștii angajați din sursă externă, care nu au găsit în Poliție „raiul” sperat, există și agenți cu vechime care au ales să iasă din sistem și să meargă în alte țări pentru a reuși să-și întrețină familiile și a avea parte de o viață decentă. De asemenea, o altă cauză a deficitului de personal este reprezentat de pensionările masive ale polițiștilor care au îndeplinit minimul de condiții.Este o soluție temporară găsită de cei care conduc destinele acestei instituții, disperați că este criză din ce în ce mai mare de personal. Ei văd în asta o soluție de moment și nu una viabiliă, pe termen lung. Din păcate sistemul este vinovat că nu reușim să ne ținem oamenii. Au plecat polițiști care au îndeplinit minimul de condiții de pensie, pentru că nu mai suportă condițiile și umilința la care suntem supuși”, a mai adăugat Daniel Avasilcăi.Există și o altă variantă față de această „scurtătură”. Cei care doresc să urmeze o pregătire temeinică și o școlarizare adecvată pentru a ajunge să lucreze în MAI, MApN sau SRI, nu mai au nevoie să aștepte încadrările din sursă externă. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța recrutează candidați pentru admiterea în instituțiile de învățământ care realizează formarea inițială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2017.Cererile de înscriere a candidaților pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ superior ale MAI, MApN și SRI, precum și pentru școlile postliceale ale Ministerului Apărării Naționale, se depun până la data de 26 mai, iar pentru școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, se depun până la data de 21 iulie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, b-dul Mamaia nr. 106, de luni până vineri, în intervalul 10.00-15.00.