ÎNTORSĂTURĂ NEAŞTEPTATĂ ÎN "RĂZBOIUL" GODINĂ - HUIDU. Declaraţie EXPOZIVĂ a poliţistului

ÎNTORSĂTURĂ NEAȘTEPTATĂ ÎN "RĂZBOIUL" GODINĂ - HUIDU. Declarație EXPOZIVĂ a polițistului

Ştire online publicată Luni, 15 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Războiul", pe Facebook, dintre Marian Godină și Șerban Huidu a izbucnit după ce polițistul a inclus cazul realizatorului tv într-o postare adresată fostului cârcotaș Mihai Găinușă.Totul a început de la un comentariu al lui Godină, în care îi scuza pe cei 12 polițiști care au încătușat o femeie pentru că a refuzat să se legitimeze după ce a trecut strada neregulamentar, iar Găinușă i-a criticat pentru atitudinea lui. Polițistul i-a replicat realizatorului de televiziune că dacă l-ar fi avut coleg pe Șerban Huidu, din decență și bun simt, nu s-ar fi pronunțat pe o temă rutieră.Șerban Huidu a intervenit în scandal după ce i-a fost adus în discuție numele și a făcut câteva dezvăluiri despre polițistul Godină.După câteva zile, polițistul devenit foarte popular pe internet își cere scuze public pentru faptul că a adus cazul lui Șerban Huidu în discuție."Pe 16 octombrie 2011, în timp ce eram de serviciu, șeful meu m-a sunat să-l iau de la birou și să-l duc la Timișul de Sus unde avusese loc un accident rutier mortal. Am plecat într-acolo grăbiți, cu sirene și girofaruri. Îmi amintesc că vremea era foarte rea și că șeful meu mi-a zis de câteva ori să merg mai încet. Aflasem deja că unul dintre șoferi era Șerban Huidu, omul căruia îi luase permisul unul dintre colegii mei, cu doi ani în urmă, și pe care îl ironiza de câte ori avea ocazia.Am ajuns la fața locului și am privit îngrozit la scena de acolo. Pentru că alți colegi de-ai mei făceau deja cercetarea la fața locului, am primit misiunea de a-l duce pe Șerban Huidu la Spitalul Județean Brașov pentru a-i recolta probe de sânge. L-am urcat în mașină și am plecat spre Brașov. Nimeni nu scotea o vorbă, era liniște deplină. Probabil lipsa mea de experiență, starea emoțională după ce văzusem peisajul de acolo și faptul că știam ce făcuse cu colegul meu, m-au făcut să nu mă mai pot abține să tac și m-au transformat într-un dobitoc. Nu l-am jignit în vreun fel, dar i-am adresat lui Șerban vorbe grele. Omul era oricum în stare de șoc, iar eu, în prostia mea, m-am găsit să-i țin predici. Prost moment, prost polițist. Șerban mi-a zis să-l împușc. Am reacționat la fel de idiot și i-am spus că probabil aș face-o, dacă legea mi-ar permite.Ajunși la spital, după ce am terminat ce am avut de făcut, mi-am dat seama cât de prost am fost și m-am dus să îi cer scuze. Mi-a strâns mâna și se uita în ochii mei fără să-mi dea drumul. Avea lacrimi în ochi. Înainte să plec, i-am zis doar atât: fii tare! Acum câteva zile, am greșit din nou față de Șerban, atunci când i-am băgat numele în răspunsul pe care i l-am dat lui Găinușă, făcând o asociere total nepotrivită și fără noimă, ținând cont că răspunderea e personală și că oricum cei doi nu mai au nicio legătură. Și chiar dacă ar fi avut, nu ar fi trebuit să invoc argumentul ăla pentru că nu era treaba găinușei.I-am cerut scuze lui Șerban și la telefon, și pe pagina lui de Facebook, dar mi-am dat seama că trebuie să-mi asum greșeala și aici, pe pagina mea. Îmi asum și înjurăturile pe care le voi primi acum, le merit.Nu încerc să-i iau apărarea lui Șerban Huidu, dar nici nu m-aș vrea în locul lui. Din păcate, sunt mulți care, atunci când aud de el, încă reacționează la fel cum am reacționat eu în 2011. Sunt cei care consideră că lor nu li s-ar putea întâmpla niciodată un accident și nu pot face diferența între culpă și intenție.Sper ca la această postare, să fiu singurul căruia îi sunt adresate comentariile răutacioase.", a postat pe Facebook polițiștul Godină.