Întorsătură de situaţie în dosarul "Mită la bac, la Mangalia"

Întorsătură de situație în dosarul "Mită la bac, la Mangalia"

Gheorghe Amza, fostul decan al Facultății de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Universității Politehnice București și inculpat în dosarul „Mită la bacalaureat, la Mangalia”, și-a recunoscut vinovăția și a încheiat cu procurorul un acord de recunoaștere a vinovăției.Asta în timp ce complicea lui, Zoia Apostolescu, a fost trimisă în judecată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Constanța pentru influențarea declarațiilor, favorizarea făptuitorului și mărturie mincinoasă.Procurorii DNA spun că, pe 3 septembrie 2014, Zoia Apostolescu a luat legătura cu o persoană judecată în același dosar căreia i-a cerut să declare în fața instanței mai multe lucruri neadevărate, din care să rezulte nevinovăția lui Gheorghe Amza.„Prin această abordare, se urmărea împiedicarea tragerii la răspundere penală a inculpatului Amza Gheorghe pentru infracțiunile de care este acuzat”, susțin procu-rorii DNA.La aceeași dată, Zoia Apostolescu a fost audiată ca martor în dosar, la Tribunalul Constanța. În fața instanței de judecată, femeia a mințit pentru a-l scăpa basma curată pe Amza. Apoi, pe 14 octombrie, Zoia Apostolescu i-a cerut din nou celeilalte persoane să mintă în fața judecătorilor. Mai mult, femeia a încercat s-o învețe pe aceasta cum să răspundă la întrebările care urmează a-i fi adresate la termenul care avea loc în ziua următoare „punându-i totodată la dispoziție și înscrisuri privind declarațiile pe care ar fi trebuit să le dea în cadrul cercetării judecătorești”, conform ancheta-torilor.Cu prilejul aceleiași întâlniri, pentru a o determina pe aceasta să adopte o poziție favorabilă lui Amza, Zoia Apostolescu i-a oferit persoanei respective 5.000 lei.Recunoașterea i-a adus un an de închisoareÎn acest dosar, procurorii DNA au încheiat cu Gheorghe Amza un acord de recunoaștere a vinovăției, pentru instigare la favorizarea făp-tuitorului și instigare la influențarea declarațiilor.„Inculpatul Amza Gheorghe a determinat-o cu intenție pe inculpata Apostolescu Zoia să ceară unei persoane să dea declarații necorespunzătoare adevărului, care să tindă să demonstreze nevinovăția sa. De asemenea, inculpatul Amza Gheorghe a determinat-o, cu intenție, pe inculpata Apostolescu Zoia să încerce să o determine pe persoana respectivă să dea declarații mincinoase în dosarul menționat, oferindu-i în schimbul acestei conduite suma de 5.000 lei”, explică anchetatorii.Fiind ascultat în prezența avocatului său, Amza a declarat că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa și că acceptă încadrarea juridică pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală. Astfel, Amza urmează a fi condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de doi ani.