Intersecţiile blestemate ale Constanţei!

Intersecțiile blestemate ale Constanței!

Mai multe intersecții din municipiul Constanța sunt adevărate capcane pentru șoferii grăbiți. Neatenți, cu toții comit aceeași greșeală: uită să acorde prioritate! Și, astfel, liniștea străduțelor este tulburată aproape zilnic de scârțâituri de cauciucuri și bușituri.Arterele principale ale municipiului sunt, în mod frecvent, scena accidentelor în care sunt implicați pietoni sau a celor cauzate de viteza excesivă. Nici străduțele din cartiere nu sunt ferite însă de incidente rutiere; deși mai puțin grave, numărul lor este la fel dacă nu chiar mai ridicat.Iar în Constanța sunt câteva intersecții unde aproape zilnic se petrec astfel de evenimente: în cartierul Km 4-5 - intersecția străzilor Pandurului cu Liliacului, în zona Delfinariu - intersecția străzilor Chiliei cu Soveja și Unirii cu Zorelelor, în cartierul Coiciu - intersecția străzilor Baba Novac cu Frunzelor, în zona Spitalului Județean - intersecția dintre străzile Nicolae Iorga și Ion Lahovari, în apropierea Pieței Grivița - intersecția dintre străzile Ștefan Mihăileanu și Călugăreni.Ce au în comun toate aceste încrucișări rutiereRăspunsul ni l-a oferit subcomisarul Ciprian Sobaru, șeful Poliției Rutiere Constanța: „Acestea sunt străduțe de cartier care, până la intersecțiile respective, sunt cu prioritate. Așa că intervine automatismul: șoferul trece de o intersecție, are prioritate, trece de următoarea, are prioritate și când ajunge într-una din intersecțiile respective nu mai este atent și nu realizează că, de exemplu, strada Liliacului pierde prioritatea, la fel strada Zorelelor, strada Frunzelor etc. Au un sentiment fals de drum cu prioritate și comit aceeași greșeală ca alții, înaintea lor, și au loc tamponări”.În ceea ce privește intersecția dintre străzile Unirii și Zorelelor, soluția a fost schimbarea priorității. Astfel, dacă până în 2011 strada cu prioritate este Zorelelor, în prezent, prioritate au șoferii care vin de pe Unirii.„Modificarea priorității a dus la reducerea numărului incidentelor rutiere”, a admis subcomisarul Ciprian Sobaru.În cazul celorlalte intersecții, însă, singura soluție pentru prevenirea tamponărilor este o atenție mai mare din partea conducătorilor auto. Tocmai de aceea, de la începutul acestui an, polițiștii rutieriști au o prezență mai activă pe străzi; în acest mod, șoferii vor fi de două ori mai atenți înainte să se avânte într-o intersecție!