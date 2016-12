Intersecţia care bagă spaima-n constănţeni

9

Marcaje trasate gresit

cind ajungi la intersectia Tomis -Mircea in sensul spre Pescarie sunt 4 benzi- o banda stinga sa intri pe Tomis ,banda urmatoare este inainte dar atentie dupa ce treci de intersectie dai in banda care face dreapta sa intri pe Mircea ,urmatoarea banda este singura pe care poti inainta in siguranta pe Bdul Mamaia .Banda a patra obligatoriu stanga pe Tomis spre centru.In portiunea de pe b-dul Mamaia intre Mircea si Tomis trasarea benzilor este gresita. Daca urmariti in toate intersectiile cu exceptia celei de la Dacia- Tomis cu Lapusneanu marcajele sunt trasate gresit daca mergi pe banda de linga ax la stop ajungi in banda care te obliga sa faci la stinga .Daca nu te incadrezi din timp pe banda a doua trebuie sa faci stinga sau sa incalci semnul de ciculatie mergi inainte dar te poate astepta politistul cu motocicleta. Prin desfintarea tramvaiului intersectiile de pe Lausneanu au cite 8 benzi De ce nu sint trasate intersectiile in Constanta conform Regulamentului de circulatie-pentru ca se doreste ca oamenii sa fie obligati sa incalce regulile de circulatie pentru a putea fi amendati .