Interlopii din clanul „Spaniolu’“, trimişi în judecată

Interlopii din clanul „Spaniolu’“, trimiși în judecată

Patru interlopi din clanul „Spaniolu’“, cercetați pentru implicarea în răfuielile de la Delfinariu și de la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Este vorba de Stila Sarafu, Florin Sîrbu, Lucian Angel Straton și Lucian Călimărea, care au fost arestați preventiv imediat după comiterea faptelor. Rechizitoriul se întinde pe mai bine de o sută de pagini și cuprinde în detaliu declarații de martori ale unor persoane cu identități ascunse sau cunoscute ca fiind membre și apropiate ale clanului advers „Frații“. Surprinzătoare este măsura procurorului care a instrumentat cazul, de a acorda mai multă credibilitate declarațiilor date de martorii din clanul „Frații“, și de a pune la îndoială mărturiile angajatelor de la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud. Cadrele medicale, sub vizorul procurorilor Mai mult, procurorul a dispus disjungerea cauzei și continuarea investigațiilor pentru asistentele și infirmierele medicale Daniela Sântea, Ionela Mihaela Cocu, Mariana Preda și Mariana Tănase, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă. Lista martorilor pe baza căreia procurorul a „întocmit rechizitoriul și componența clanului Spaniolu’“ cuprinde nume sonore ale grupării rivale, indivizi implicați în dosarul de tentativă de omor ce se află pe rolul Tribunalului Constanța. Dintre aceștia amintim Sali Iusein, Victor Șerban, Marian Cristian Gheorghiu și Nasurla Elvis. Interesantă este și apariția ca martor a Claudiei Mihalcea, cunoscută ca fiind foarte apropiată unuia dintre frații Vasea. Cei patru indivizi trimiși în judecată sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice și vătămare corporală gravă. Pe parcursul urmăririi penale, judecătorii au revocat măsura arestării preventive pentru Angel Straton, bărbatul urmând a fi cercetat în continuare în stare de libertate. Procurorul a dispus disjungerea cauzei și continuarea investigațiilor pentru asistentele și infirmierele medicale Daniela Sântea, Ionela Mihaela Cocu, Mariana Preda și Mariana Tănase, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă. Anchetatorul precizează că „fiind audiate inițial ca martore, Sîntea și Cocu nu au declarat tot ce știau în legătură cu împrejurările esențiale asupra cărora au fost întrebate, susținând în mod constant că au văzut vreo doi agresori, pe care nu-i pot identifica”. Ulterior, la data de 22 august, s-a dispus începerea urmăririi penale față de cele două, „întrucât, fiind audiate în calitate de martore, nu au spus tot ceea ce știau privitor la împrejurările esențiale asupra cărora au fost întrebate. Acestea au refuzat să participe la conducerea în teren și să indice organelor judiciare locurile în care se aflau în momentul în care i-au văzut pe agresori”, după cum se menționează în rechizitoriu. În același mod, se reține că au procedat și Preda, și Tănase, asistenta și infirmiera din cadrul cabinetului de urgențe, care au fost de serviciu în seara zilei de 16 august. De asemenea, s-a dispus disjungerea dosarului și față de Ionuț Vanghelici, zis „Vanghele” și Mihai Scupra, cercetați pentru infracțiunile de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, în vederea continuării cercetărilor. Scandal după scandal Conflictul a început în noaptea de 15 spre 16 august, când polițiștii de la Secția 1 au fost chemați la un scandal ce avusese loc în zona Delfinariu. La fața locului au fost găsiți mai mulți indivizi, printre care Gabriel Sebastian Gheorghiu, de 27 de ani, (fratele lui Cristian Marian Gheorghiu - zis „Cristel”), toți din Constanța. Polițiștii au constatat că Gabriel Sebastian Gheorghiu se afla sub influența băuturilor alcoolice și prezenta multiple urme de violență la nivelul feței și a picioarelor. Confruntarea s-a mutat apoi la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud, unde abia fusese internat Gabriel Sebastian Gheorghiu, ca urmare a rănilor suferite după incidentul de la Delfinariu. De altfel, el are nevoie de 120 de zile de îngrijiri medicale. De această dată, Aurel Daniel Gurgu, de 30 de ani, din Constanța, care se afla în vizită la fratele lui „Cristel“, a fost tăiat cu un cuțit în zona feței de Florin Sârbu, de 30 de ani. Anchetatorii au stabilit că responsabili de comiterea faptelor sunt Stila Sarafu, Florin Sîrbu, Lucian Angel Straton și Lucian Călimărea. Anchetatorii au fost amenințați de clanul „Spaniolu’“ Gruparea „Spaniolu’“, prezentă în fața Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, s-a manifestat zgomotos, fiind nemulțumită de ancheta care se desfășura la sediul parchetului. Membrii clanului „Spaniolu’“ au protestat și au adus injurii la adresa organelor de poliție, fluierând, huiduind și strigând să iasă afară procurorul care face ancheta, să le explice de ce-i ține în sediu pe inculpați, care sunt prietenii lor. De asemenea, anchetatorii mai precizează faptul că martorii sunt speriați și amenințați, împrejurare care rezultă, pe de o parte, din faptul că Sarafu a exercitat influențe prin intermediul lui „Sedan“ asupra martorilor de etnie turcă Giuniet Omer și Belgin Iasim, zis „Guro”, iar, pe de altă parte, martorii din Spitalul de Ortopedie Eforie au fost influențați și amenințați să nu declare tot adevărul. În cursul urmăririi penale, părțile vătămate Gabriel Gheorghiu și Aurel Gurgu au declarat că se constituie părți civile în procesul penal, urmând să precizeze în fața instanței de judecată cuantumul pretențiilor. De menționat este și faptul că, Lucian Călimărea este cercetat și într-un alt dosar ce se află pe rolul Tribunalului Constanța și are în vedere infracțiuni de tentativă de omor, loviri sau alte violențe și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. În acest caz este vorba tot de grupările rivale „Spaniolu’“ și „Frații“, care s-au constituit, potrivit anche-tatorilor, începând cu anul 2005, și care s-au „ciocnit“ violent de nenumărate ori, au distrus sau incendiat localuri și mașini, lăsând în urma lor victime grav rănite. Dosarul a fost trimis pe rol la Judecătoria Constanța.