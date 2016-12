Interex a fost cumpărat şi se va deschide un nou centru comercial. Accesul, din Şoseaua Mangaliei, printr-un nou sens giratoriu

Interex a fost cumpărat și se va deschide un nou centru comercial. Accesul, din Șoseaua Mangaliei, printr-un nou sens giratoriu

Deschiderea unui supermarket sau hipermarket în municipiul Constanța prilejuiește de cele mai multe ori amenajarea a cel puțin unui sens giratoriu în zonă. La fel se va întâmpla și în acest an, când un investitor rămas încă secret va deschide un nou magazin în locul fostului supermarket Interex.Proiectantul viitorului magazin a venit cu propunerea amenajării sensului gira-toriu din zona cartierului Km 4-5 pentru fluidizarea traficului. Propunerea a ajuns la Registrul Certificate Urbanism din cadrul Primăriei Constanța și deocamdată se află în stadiul obținerii avizelor.„Noul proprietar se ocupă de lucrarea din zonă din toate punctele de vedere. Primăria, prin administratorul tramei stra-dale, a acceptat propunerea, iar acum urmează să se definitiveze în funcție de toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism. Prin certificatul de urbanism s-au solicitat mai multe avize, inclusiv de la administratorul tramei stradale, Confort Urban. Proiectantul urmează să pună avizele cap la cap și va definitiva soluția”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Mihaela Pătruțoiu, șeful Serviciului Drumuri și Iluminat Public din cadrul Primăriei Constanța.Soluția va fi definitivată doar după obținerea tuturor avizelor și punerea în concordanță a proiectului cu deținătorii de utilități. După obținerea certificatului de urbanism vor mai dura cel puțin două luni până proprietarul va obține autorizația și abia atunci ar putea începe construcția celui mai proaspăt sens giratoriu din municipiu. Dacă luăm în considerare faptul că certificatele de urbanism stau cu săp-tămânile la deținătorii de utilități fără ca pregătirea documentației să avanseze, Șoseaua Mangaliei poate avea un nou sens giratoriu abia peste câteva luni. Spre exemplu, certificatele de urbanism pentru 22 de străzi din municipiul Constanța sunt depuse la deținătorii de utilități de o lună și nimic nu pare să le miște din loc.Încă un sens va fi construit în 2017La începutul anului viitor ar putea fi fi-nalizate alte două sensuri giratorii în apropierea City Park Mall, pe strada So-veja și bulevardul Alexandru Lăpuș-neanu. Primăria Mu-nicipiului Constanța a emis o autorizație de construire a sensului giratoriu pe strada Soveja pentru a facilita accesul auto pentru parcarea acoperită a complexului comercial. Cât despre sensul de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, acesta va fi reconfigurat pentru a permite accesul unui flux mai mare de autoturisme în parcarea neacoperită.Intersecții cu problemeParadoxul este că în timp ce super magazinele beneficiază de cel puțin câte două sensuri giratorii, șoferii constănțeni pierd zeci de minute în câteva intersecții din municipiu. Vorbim despre zone cu probleme mari de fluidizare a traficului rutier. Intersecția străzii Nicolae Iorga cu bulevardul Alexandru Lăpușneanu are nevoie urgentă de un sens giratoriu și asta de ani buni. Ambulanțele sunt câteodată pur și simplu blocate în drumul spre Spi-talul Clinic Județean de Urgență Con-stanța. Tot bulevardul Lăpușneanu este cel care are nevoie de un alt sens giratoriu, de această dată la intersecția cu strada Poporului. Și aici, nervii șoferilor care vor să intre pe bulevard sunt serios puși la încercare.