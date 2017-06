Întâlnire între marinarii militari români şi locuitorii din Delta Dunării

Întâlnire între marinarii militari români și locuitorii din Delta Dunării

Două nave militare fluviale ale Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie au plecat, ieri, din portul Brăila spre localitatea Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării, pentru a desfă i(‘iura numeroase activită i(‘ii de instruire, în vederea dezvoltării procedurilor standard de operare în situa i(‘iii de asisten i(‘iă umanitară i(‘ii de cooperare civili-militari.După ce vor acosta în portul Sfântu Gheorghe, echipajele navelor vor participa sâmbătă, 6 mai, împreună cu cei aproximativ 1000 de localnici, a căror existen i(‘iă se leagă de via i(‘ia bătrânului fluviu, la activită i(‘iile prilejuite de aniversarea zilei localită i(‘iii.Legătura indisolubilă dintre militarii de la Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” și populația din Delta Dunării este definită de specificul misiunilor pe care această structură a For i(‘ielor Navale le are în cadrul sistemului na i(‘iional de apărare al i(‘iării noastre, al NATO i(‘ii UE, dar este întărită i(‘ii de faptul că mul i(‘ii dintre marinarii militari provin din localită i(‘iile din deltă.În ultimii ani, For i(‘iele Navale Române au dezvoltat numeroase parteneriate i(‘ii proiecte, care vizează dezvoltarea durabilă a popula i(‘iiei din Delta Dunării, dar au promovat i(‘ii numeroase ac i(‘iiuni umanitare i(‘ii de voluntariat, ce se adresează oamenilor care trăiesc în comunită i(‘iile izolate.Flotila Fluvială este singura structură a For i(‘ielor Navale Române specializată în asigurarea securită i(‘iii naviga i(‘iiei pe Fluviul Dunărea i(‘ii în zona lagunară din nordul Dobrogei i(‘ii are în compunere personal calificat i(‘ii nave de luptă adecvate pentru asigurarea căilor de naviga i(‘iie fluvială. Ac i(‘iiunile umanitare i(‘ii de voluntariat, pe care le desfă i(‘ioară marinarii militari de la fluviu, contribuie la dezvoltarea socio-economică a comunită i(‘iilor care trăiesc în Delta Dunării, în condiii austere.