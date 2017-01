Instructorii auto independenţi se luptă să nu dispară!

Instructorii auto independenți se luptă să nu dispară!

De câteva luni bune, instructorii auto independenți sunt îngrijorați. Iar ziua de 13 noiembrie, data de la care, potrivit Ordinului 733/2013, nu mai au voie să îi învețe pe alții despre șofat dacă nu fac parte dintr-o școală auto, se apropie cu pași repezi. Acesta a fost și motivul pentru care, o bună parte dintre ei s-au adresat magistraților și au cerut declararea legislației care le interzice activitatea ca fiind neconstituțională.O primă bătălie a fost câștigată, a declarat pentru „Cuget Liber” Petrică Bordeianu, președintele Federației Naționale a Formatorilor Auto. „Marți, 27 august, magistrații Curții de Apel Bacău s-au pronunțat cu privire la plângerea depusă de mine împotriva Ministerului Transporturilor și au dispus suspendarea executării Anexei 1 a Ordinului 733/2013, privind normele de autorizare a școlilor de conducere și a instructorilor auto. Am vrut să depun plângerea în numele Federației Naționale a Formatorilor Auto, dar pentru că dura foarte mult, am luat decizia să depunem, fiecare, în nume propriu.Au fost depuse plângeri la Suceava, Brașov, Olt, Constanța etc. Eu am depus prima acțiune în instanță, așa că eu am primit prima decizie. Am câștigat suspendarea, am creat precedentul! Asta înseamnă că, după 13 noiembrie, nu mai am obligația să mă asociez cu alți instructori auto pentru a putea funcționa, așa cum prevăd noile norme, ci voi lucra după cele vechi, până când Curtea Constituțională va decide că ordinul este neconstituțional, căci acesta este scopul nostru”, a subliniat liderul instructorilor auto independenți din țara noastră.