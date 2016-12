Instructorii auto independenţi, scoşi în afara legii de Codul Rutier

Instructorii auto independenți, scoși în afara legii de Codul Rutier

De ce atâta grabă în eliminarea instructorilor auto independenți? Aceasta este nelămurirea pe care o au cei peste 4.000 de instructori auto din țară (dintre care 100 la nivelul județului Constanța), după ce au aflat că o nouă modificare a Codului Rutier îi scoate în afara legii, începând din 8 august.Regulamentul de aplicare a Codului Rutier a fost modificat, din nou, prin HG 480/2013, publicată în Monitorul Oficial pe 24 iulie. Pe lângă alte prevederi legislative, la primul articol sunt vizați instructorii auto independenți. „La articolul 29, alineatul 3 se abrogă” - se arată în noua normă. Adică, se abrogă tocmai prevederea legală care le permite instructorilor auto independenți să iasă pe stradă cu învățăcei.„Pregătirea practică a persoanei (…), în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile obținerii permisului de conducere, valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE și subcategoriile A1 și B1 se poate efectua și de către un instructor auto atestat în condițiile legii, care a încheiat un contract cu unitatea autorizată în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică” - este prevederea eliminată din legislație.În consecință, cei care vor începe, după 8 august - când intră în vigoare modificările aduse Codului Rutier! - școala de șoferi, nu vor mai putea să apeleze la instructori auto independenți pentru lecțiile practice, și la școlile de șoferi pentru cursurile teoretice. Vor trebui, pentru ambele etape, să se adreseze școlilor de șoferi.„Sunt interese meschine la mijloc!“Aceasta a fost declarația lui Petrică Bordeianu, președintele Federației Naționale a Formatorilor Auto, pentru „Cuget Liber”.Mai bine de 4.000 de instructori auto independenți de la nivelul țării (dintre care aproximativ 100 din județul Constanța) vor avea de suferit din cauza acestei măsuri.„Mi s-a spus, de la bun început, de la obraz, că avem trei căi pe care putem să le urmăm: fie ne lăsăm de meserie, fie ne angajăm la școlile auto, fie ne deschidem propriile școli”, a adăugat reprezentantul instructorilor auto independenți din țara noastră.Instructorii auto independenți merg în instanțăAbia se obișnuiseră cu ideea că riscă să dispară de pe piață din noiembrie anul acesta, când noile modificări au devansat termenul pentru zilele următoare. Nu vor sta însă cu mâinile în sân, susține Petrică Bordeianu, ci se vor adresa, și de această dată, instanțelor de judecată.„Noi am acționat în instanță, în contencios administrativ, Ordinul 733/2013, privind autorizarea școlilor de șoferi și susținerea examenului pentru obținerea permisului auto/moto, care ne dădea termen până în noiembrie și ne obliga să ne transformăm în școli auto. Ne vom adresa, și în cazul acestei legi, instanțelor de judecată”, a subliniat președintele FNFA.„Noi, instructorii auto independenți, suntem PFA-uri și suntem discriminați, comparativ cu restul PFA-urilor, din alte domenii. Este evident că intenția celor din Ministerul Transporturilor este ca apropiații lor să pună mâna pe acest segment, așa cum au acaparat și centrele de perfecționare. Se discută despre evaziune fiscală în rândul PFA-urilor, dar nu este așa! Evaziunea fiscală este mai degrabă în rândul școlilor auto, care nu declară toți cursanții pe care-i au. Eu, de exemplu, ca PFA, plătesc 1.200 de lei pe lună dări la stat pentru norma de venit pe care o am, mai mult decât câștigă alții probabil în aceeași perioadă. În aceste condiții, nu se explică, nici din punct de vedere financiar, nici al rezultatelor, de ce vor să ne desființeze”, a mai afirmat Petrică Bordeianu.Alte modificăriPrintre alte modificări aduse Codului Rutier se numără: cursurile teoretice și practice pentru susținerea examenului au un an valabilitate, mopediștii și șoferii vehiculelor cu cabină nu mai au voie să transporte pasageri în stare de ebrietate, iar grupurile de bicicliști, mopediști și motocicliști trebuie să circule pe un singur rând, unul în spatele celuilalt.