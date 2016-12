Instructorii auto independenţi, pe cale de dispariţie!

Instructorii auto independenți, pe cale de dispariție!

Cei aproximativ 100 de instructori auto independenți din Constanța, asemenea colegilor din întreaga țară, au zilele numărate. Condițiile ce le sunt impuse prin noua lege a școlilor auto îi obligă, practic, să renunțe la profesia liberală și să devină simpli angajați ai școlilor de șoferi.Este nevoie de o lege care să reglementeze activitatea instructorilor auto. Este nevoie de norme care să-i împiedice să se mai urce în mașinile-școală în bermude, să asculte manele în timpul orelor de șofat, să fumeze sau să scuipe semințe.„Suntem formatori și trebuie să reprezentăm un exemplu pentru viitorii șoferi”, consideră Daniar Bectemir, președintele Asociației Instructorilor Auto din Constanța și reprezentantul în județul nostru al Federației Naționale a Formatorilor Auto din România. Dar condițiile ce li se impun prin cel mai recent act normativ, respectiv prin Ordinul 733/2013, privind autorizarea școlilor de șoferi și susținerea examenului pentru obținerea permisului auto/moto, nu-i sprijină, ci îi desființează!„Ne desființează!”Astfel, potrivit actului normativ, din noiembrie anul acesta, pentru a putea ieși pe stradă cu învățăcei, instructorii auto persoane fizice autorizate vor trebui să dețină săli de curs și să angajeze profesori pentru partea teoretică.„Ne desființează! Ne obligă să ne transformăm în societăți comerciale. Care este problema dacă ne desfășurăm activitatea, ca până acum, în baza unui contract de colaborare cu școlile auto, unde cursanții urmează cursurile teoretice? Cum mai este profesia de instructor auto independent o profesie liberală, dacă îmi impune condiții identice cu ale școlilor auto și mă obligă să-mi iau stabiliment, calculatoare etc.?Obiectivul principal al legiuitorului, ca și al nostru de altfel, este ridicarea nivelului de pregătire al cursanților. Cum se pregătește mai bine viitorul șofer dacă eu îmi iau sală de cursuri? De ce nu poate să meargă, ca și până acum, la o școală auto pentru cursurile teoretice?”, a declarat Daniar Bectemir, pentru „Cuget Liber”.Instructorii auto independenți nu vor avea capacitatea financiară să îndeplinească respectivele condiții, aspect pe care-l admit atât aceștia, cât și reprezentanții școlilor auto. Nici propunerea legiuitorului, de a se asocia mai mulți instructori, nu este o soluție, spun aceștia.„Singura posibilitate rămasă va fi să ne angajăm la școlile auto. Dar acestea nu au bani de cheltuieli, nu vor vrea să ne angajeze! Sau, dacă instructorii vor fi angajați, avem exemplul taximetriștilor: vor veni la serviciu doar pentru a-și face orele de muncă, nu vor mai pune suflet”, a subliniat Bectemir.În aceste condiții, ce se va întâmpla cu cei 104 instructori auto independenți din Constanța, din toamnă? „Vom dispărea…”, a fost răspunsul pe care ni l-au dat…Se încurajează corupțiaO altă supărare a instructorilor auto independenți este procentul de promovabilitate ce le este impus, în mod aberant, spun ei: 40% în primul an, 50% în următorul.„Impunerea acestui procentaj încurajează corupția! Aportul meu, ca instructor, în pregătirea unui viitor șofer, este de 15%. Restul de 85% este aportul lui: cât este de priceput, de îndemânatic, de atent, de fricos sau de coleric. Apoi, noile norme cu punctajul la examene este feroce, numai câteva greșeli dacă fac, au picat examenul. Să nu mă înțelegeți greșit, este bine că sunt drastice. Dar, în aceste condiții, încurajează instructorul să meargă la examinator să-i dea «dreptul» pentru a promova cursantul, pentru a-și menține procentul de promovabilitate și autorizația.La Constanța, nu se pune problema, pentru că examinatorii de la noi sunt cei mai corecți din țară, am afirmat acest lucru și la Ministerul Transporturilor. Dar se știe că la București, acum, costă 150 de euro obținerea permisului auto”, a afirmat instructorul auto.Pe de altă parte, nici prevederea care stipulează ca instructorul auto să-i impună cursantului să facă ședințe de șofat suplimentare, dacă nu este suficient de pregătit, nu este aprobată de formatorii auto.„Nu pot eu, ca instructor auto, să-i spun că trebuie să mai facă niște cursuri, așa cum se stipulează în ordinul ministrului. Avem o relație economică, va spune că vreau mai mulți bani. Cum să ne dea nouă aceste pârghii? Să vină examinatorul să-i spună că nu este pregătit, să-l pice! De aceea, suntem de acord că este nevoie de o examinare drastică, este nevoie ca examinatorul sever să fie elementul cheie!”, a subliniat Daniar Bectemir.Instructorul auto trebuie să fie un exemplu!Pe de altă parte, liderul Asociației Instructorilor Auto Constanța, om cu o experiență de 20 de ani în branșă, recunoaște că este nevoie de reglementarea activității instructorilor auto și, implicit, de creșterea calității pregătirii: „Sunt instructori care sunt musafiri în această activitate, care sunt polițiști sau pompieri și fac această activitate ca umplutură. Vrem să muncim decent, nu mai trebuie să vedem nici instructori îmbrăcați în bermude și cu geamuri fumurii, care sunt ilegale. Trebuie să fim un exemplu! Nici mașinile de școală nu trebuie văzute cum întorc la mai puțin de 25 de metri de intersecție. Apoi, instructorii trebuie să fie, în primul rând, buni pedagogi. Tocmai de aceea, Federația Națională a Formatorilor Auto a realizat un proiect al unei legi a instructorilor auto pe care a depus-o la Ministerul Transporturilor. Încă nu am primit niciun răspuns…”.Cum, de altfel, nu s-a primit încă niciun răspuns nici cu privire la obiecțiile pe care instructorii auto le-au avut cu privire la prevederile celei mai recente norme legislative. Iar dacă respectivele prevederi nu sunt modificate, toți cei 104 instructori auto vor ataca legea în instanță, în contencios administrativ.