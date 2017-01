Instructor auto, prădat de 10.000 de euro de propriul elev

Un tânăr este anchetat, în stare de reținere, de către polițiștii din Medgidia, el fiind acuzat că a furat 10.000 de euro din mașina instructorului său auto. Oamenii legii spun că sâmbătă, 15 septembrie, George Nistor, de 22 de ani, efectua cursuri de conducere auto. Instructorul lui, Adrian Mincă, i-a solicitat să meargă până în localitatea Valea Dacilor, în apropiere de Medgidia, pentru a cumpăra o mașină. Bărbatul avea în torpedoul autoturismului-școală suma de 10.000 de euro, bani pe care urma să-i dea în schimbul noului autovehicul. Odată ajunși la Valea Dacilor, Adrian Mincă a coborât să vadă mașina și l-a lăsat pe elev singur. Din cercetări s-a stabilit că George Nistor a profitat de lipsa bărbatului, a luat banii din torpedo, a coborât din autoturism și i-a ascuns sub o piatră. Când s-a întors la mașină, instructorul auto a constatat că banii lipsesc, iar singurul suspect era elevul său. El l-a dus pe tânăr, care nu a recunoscut fapta, la Poliția din Medgidia. Oamenii legii au dispus reținerea băiatului. Ieri, George Nistor a fost prezentat la Judecătoria Medgidia, cu propunere de arestare preventivă. Potrivit subinspectorului Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al IPJ, cei 10.000 de euro au fost recuperați. Polițiștii din Medgidia afirmă că tânărul are antecedente pentru furturi din autovehicule, faptele fiind săvârșite înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.Un tânăr este anchetat, în stare de reținere, de către polițiștii din Medgidia, el fiind acuzat că a furat 10.000 de euro din mașina instructorului său auto. Oamenii legii spun că sâmbătă, 15 septembrie, George Nistor, de 22 de ani, efectua cursuri de conducere auto. Instructorul lui, Adrian Mincă, i-a solicitat să meargă până în localitatea Valea Dacilor, în apropiere de Medgidia, pentru a cumpăra o mașină. Bărbatul avea în torpedoul autoturismului-școală suma de 10.000 de euro, bani pe care urma să-i dea în schimbul noului autovehicul. Odată ajunși la Valea Dacilor, Adrian Mincă a coborât să vadă mașina și l-a lăsat pe elev singur. Din cercetări s-a stabilit că George Nistor a profitat de lipsa bărbatului, a luat banii din torpedo, a coborât din autoturism și i-a ascuns sub o piatră. Când s-a întors la mașină, instructorul auto a constatat că banii lipsesc, iar singurul suspect era elevul său. El l-a dus pe tânăr, care nu a recunoscut fapta, la Poliția din Medgidia. Oamenii legii au dispus reținerea băiatului. Ieri, George Nistor a fost prezentat la Judecătoria Medgidia, cu propunere de arestare preventivă. Potrivit subinspectorului Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al IPJ, cei 10.000 de euro au fost recuperați. Polițiștii din Medgidia afirmă că tânărul are antecedente pentru furturi din autovehicule, faptele fiind săvârșite înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.