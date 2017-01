INSTANTANEUL ZILEI / Reclamaţia unui constănţean: „Ne-au «încălecat» căutătorii în gunoaie!”

2

Gunoi

Va dati seama ca acesti oameni imprastie tot felul de boli mergand prin tot orasul si scormonind resturile aflate in putrefactie? Si ei folosesc bani, care mai apoi ajung si in mainile noastre, v-ati gandit la asta? Si merg si cu mijloacele de transport in comun, intra si prin unele magazine si pun mana pe paine etc. Nu vreau sa par ipohondru, dar acesti "gunoieri" sunt focare mobile de infectii si de boli.