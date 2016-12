Instanţa s-a pronunţat: Nicuşor Constantinescu rămâne în arest

1

Ofeta promotionala

De cand a disparut domnu' Nicusor din spatial public, parca n-a fost chiar asa rau pentru constanteni. A fost mai multa liniste. Nu-i asa? Deci prezenta lui printre noi nu e chiar un rau necesar. Cu alte cuvinte, exista viata si fara Nicusor. Specia umana poate trai si fara el. Sau mai pe sleau: si daca sta in arest care-i problema? Dimpotriva,as zice, orice zi de arest,se va scadea din pedeapsa finala. Deci toata lumea are in final de castigat. Si n-ar fi pacat sa nu profite? Pai, unde se mai intalneste el cu o asemenea oferta?