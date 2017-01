Instanţă pentru cauzele cu minori

Instanță pentru cauzele cu minori

Judecătoria Constanța are pe rol mii de dosare penale cu minori, motiv pentru care conducerea instanțelor face, în prezent, demersuri pentru înființarea unei instanțe pentru minori. Magistrații au făcut tot felul de cereri la Ministerul Justiției pentru a se aloca banii necesari construcției unei asemenea instanțe și proiectul e la un pas de a fi demarat. Clădirea va fi ridicată lângă Judecătoria Constanța, unde este o porțiune de teren ce este considerată ideală pentru acest proiect. De altfel, instanța pentru minori va fi un fel de anexă a Judecătoriei, ca o secție, deoarece acolo sunt cele mai multe dosare cu acest specific. În ultima vreme, cazurile penale cu persoane cu vârste sub 18 ani s-au înmulțit. „Este necesară o asemenea instan-ță pentru a ne alinia și noi la standardele europene. Țările civilizate au instanțe pentru minori, unde aceștia sunt judecați de complete specializate în domeniu. La Constanța se vrea acest lucru de multă vreme, dar până acum nu au fost bani, iar Ministerul Justiției abia a aprobat bugetul necesar construirii clădirii. Am ales să fie chiar lângă Judecătorie pentru că instanța minorilor va fi un fel de secție a acestei instanțe. Instanța pentru minori va fi o realizare majoră a justiției constănțene", ne-a declarat judecătorul Ciprian Coadă. De altfel, la ora actuală, furturile și tâlhăriile sunt în topul infracțiunilor preferate de minori. Mii de copii scăpați de sub supravegherea părinților, unii care provin din familii dezorganizate, sunt astăzi părți în dosare penale. Cei care recidivează sunt arestați și trimiși în centre de reabilitare a minorilor.