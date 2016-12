Inspectorii Bafan şi Cimpoaie, de la Fisc, trimişi în judecată

Inspectorii Bafan și Cimpoaie, de la Fisc, trimiși în judecată

Cei doi inspectori ai Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Constanța, care au fost prinși, la începutul acestei luni, în flagrant, în timp ce primeau 2.000 de euro mită de la un administrator de societate comercială, au fost trimiși în judecată. Potrivit anchetatorilor, inspectorii Costel Bafan și Adrian Cimpoaie sunt acuzați că au cerut șpagă de la Cristinel Jean Barbu, patronul unei firme constănțene pentru a nu lua măsurile legale ce se impun pentru neînregistrarea în evidențele contabile a unor facturi. În urma denunțului făcut de administratorul societății comerciale, a fost organizat flagrantul, cei doi inspectori fiind astfel prinși primind suma de 2.000 de euro cerută drept șpagă. Potrivit declarației de avere, Costel Bafan are un apartament în valoare de 70.000 de euro și două depozite bancare în valoare totală de 70.000 de lei. De asemenea, acesta are un venit anual de 35.768 de lei. Totodată, potrivit declarației de interese postate pe site-ul DGFP Constanța, Bafan este și asociat la o firmă din Constanța. Inspectorul Adrian Cimpoaie are un teren în extravilanul localității Lazu, în suprafață de 500 de metri pătrați, o contrucție agricolă, tot în extravilanul Lazului, de 90 de metri pătrați, și două autoturisme marca BMW. Acesta are însă și datorii în valoare de peste 50.000 de euro. Venitul anual net încasat de Cimpoaie este de 26.371 de lei.