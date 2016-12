Înşelăciune cât casa la Constanţa. O bătrână a rămas fără 20.000 lei

3

Fara suparare, dar isi cam merita soarta. Dao draq de treaba, te duci ca vaca la banca sa dai banii,asa...pe nevazute? Si de unde are la 71 ani 200 de milioane de lei vechi.....n-au tinerii care stau cu chirie sau platesc rate, muncesc de dim pana noaptea si in wd pe salarii de mizerie si baba strange leu pste leu. Dute la tara, undeva, unde mosii au 200-300 lei pensie sa vezi ce ciomegi in cap iti iei daca le ceri 20jde milioane. Pai aia sunt de apreciat si stimat, nu babele de la bloc rupte de realitate care stau cu ochii la maruta. Bine v-a facut, prostia se plateste. Este ca legea junglei, ordinea fireasca in natura : pestele cel mc este mancat de cel mare, antilopa bolnava/batrana este mancata de leu.