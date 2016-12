Inocenţii care au văzut pentru prima dată marea…

Inocenții care au văzut pentru prima dată marea…

Și cu bani puțini se pot face multe, dacă se pune suflet. Și mai ales pot fi ajutați niște copii frumoși, cărora viața nu le-a oferit prea mult până acum. Acesta este mesajul pe care-l transmit preotul Gheorghe Nadoleanu, de la Biserica „Sfânta Treime“, și enoriașii săi. Împreună au pus bazele proiectului „Adu un copil la mare“.În orașul tulcean Isaccea, precum în multe localități din mediul rural, domnește sărăcia. Puțini mai au locuri de muncă, la fabrica de încălțăminte și la cariera din zonă, dar și aceia au venituri cu care abia reușesc să-și întrețină familiile. Iar dacă familia este mai numeroasă, cu trei sau patru copii, misiunea devine deja imposibilă. Astfel, nu mai pare greu de crezut că sunt destule familii care nu au condițiile minime de trai, care nu au curent electric sau ai căror copii împart aceeași pereche de încălțăminte.Preotul Gheorghe Nadoleanu, de la Biserica „Sfânta Treime” și enoriașii săi se implică, de ani buni, în ajutorarea acestor copilași și le oferă, de câte ori pot, câteva clipe de veselie la Constanța. Ultima faptă de apreciat a fost să le ofere celor 30 de copii, cu vârste între 6 și 14 ani, de la centrul de zi „Pentru o zi mai bună”, din Isaccea, două zile de distracții la Constanța.Nu au curent electric, nu au dragostea părinteascăPentru o parte dintre copii a fost prima oară când au văzut marea, pentru unii a fost chiar prima dată când s-au urcat într-o mașină. Rar au ocazia să iasă din Isaccea, așa că drumul până la mare și Constanța li s-a părut ca fiind altă lume. O lume pe care o văd doar la televizor, cei care au …„Unii dintre copii nu au ce mânca acasă, nu au lumină. La centru, însă, pot să-și facă temele, cu instructori de educație, învață ce este dragostea, pentru că sunt care nu au parte de afecțiunea părintească, văd civilizația. De exemplu, într-una din zile, bucătăreasa a gătit ciorbă cu perișoare, iar copiii ne-au spus că nu mai văzuseră niciodată perișoare”, ne mărturisește preotul Gheorghe Nadoleanu, care cunoaș-te prea bine situația acestor copii, fiind tulcean și fost paroh al Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Isaccea.„Noi, de patru ani, îi aducem pe copiii din Isaccea la Constanța. Este un proiect intitulat «Adu un copil la mare», desfășurat de Parohia «Sfânta Treime» și Asociația «Pro vivax», cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Teodosie. În acest mod, vrem să punem capăt neimplicării. Prin astfel de acțiuni îl putem coborî pe Dumnezeu printre noi; altfel, El stă undeva în ideologie, unde nu-L putem atinge.Noi mai avem și un alt proiect, strângem ajutoare pentru sărmani. Nu le facem pe toate prin presă, dar mă folosesc de acest prilej pentru a-i invita pe oamenii care vor să ne ajute, să ne solicite la Biserica Sfânta Treime”, a adăugat preotul. De altfel, mai mulți constănțeni și-au exprimat deja intenția de a lua, în timpul verii, câțiva dintre copiii din Isaccea, pentru o vacanță de câteva săptămâni.Tânăr căruia ajutorul semenilor i-a schimbat viațaIar implicarea comunității, ajutorul pe care-l primesc cei mici de la semeni îi poate ajuta să-și construiască o viață mai bună. Un exemplu în acest sens îl oferă Marian Enache, un tânăr de 21 de ani, din Isaccea, care trăiește de doi ani în Constanța, iar astăzi dă o mână de ajutor celor pe care i-a lăsat în orașul natal. „Suntem cinci frați, eu fiind cel mai mare. Am mers la centrul respectiv în perioada 2005 - 2007 și pot spune că am văzut și am învățat lucruri pe care acasă nu aveam cum să le înțeleg. La 14 ani, după ce am terminat clasa a VIII-a a trebuit să renunț la școală; așa a fost să fie, nu aveam posibilități materiale. Am muncit pe la diverși oameni, prin localitate, iar în urmă cu doi ani am venit la Constanța, ajutat de Parohia Sfânta Treime. Muncesc la un restaurant, unde primesc ca-zare și mâncare, iar din salariu tri-mit bani acasă, părinților și fraților”, ne-a povestit tânărul, înconjurat de prichindeii din orașul natal.În proiect sunt implicați și elevii Colegiului Național „Mihai Emi-nescu”, care și-au petrecut cele două zile cu micuții nevoiași, ară-tându-le Constanța și însoțindu-i pe litoral, să vadă marea.