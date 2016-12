"Infractorii să nu se culce pe o ureche că poliţiştilor le-ar fi frică să folosească armele din dotare!"

Chestorul Bogdan Despescu, șeful Poliției Constanța:

"Infractorii să nu se culce pe o ureche că polițiștilor le-ar fi frică să folosească armele din dotare!"

Polițiștii constănțeni nu se tem să folosească pistoalele din dotare, atunci când situația o cere. Despre acest aspect, dar și despre numărul tot mai mare al perchezițiilor domiciliare și al raziilor, ce au avut loc în ultima perioadă în județul nostru, ne-a vorbit chestorul Bogdan Despescu, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.Anul 2014 a fost marcat de modificări legislative semnificative, ce au adus noi atribuții polițiștilor, inclusiv celor din județul Constanța. Dintre acestea, se impune menționată supravegherea judiciară, inclusiv la nivelul IPJ Constanța fiind înființat un Birou de Supraveghere Judiciară. Referitor la activitatea acestei noi structuri, chestorul Bogdan Despescu a precizat pentru „Cuget Liber”: „În 2014 au fost peste 700 de persoane monitorizate de acest birou, dintre care peste o sută fiind în arest la domiciliu. Nu toate persoanele s-au conformat dispozițiilor, astfel că în aproximativ 20 de cazuri au fost sesizați procurorul sau instanța de judecată”. Mai mult, referitor la activitatea polițiștilor în cursul anul trecut, chestorul Despescu a afirmat: „Consider că s-a acționat cu operativitate, fiind sesizări în care cei care au comis infracțiuni au fost depistați într-un termen scurt. Cred că 2014 a fost gestionat într-un mod care să asigure o premisă pentru perioada următoare, în care putem fi mai buni, putem presta un serviciu mult mai profesionist”.„Nu știu cât de redusă este prezența polițiștilor în stradă!”Referitor la faptul că unele voci susțin că polițiștii nu sunt destul de vizibili pe stradă, șeful IPJ Constanța ne-a declarat: „Nu știu cât de redusă este prezența polițiștilor în stradă. Pentru că prin activitățile noastre desfășurate în uniformă, inclusiv în ultima perioadă, am arătat că suntem prezenți în perimetrul stradal. Bineînțeles, ne dorim să fim mai mulți în stradă, dar acesta este efectivul. Nu ne văităm în niciun fel, cu numărul de polițiști pe care-l avem trebuie să gestionăm situația și o vom face în continuare. Nu acționăm singuri, ci în sistem integrat, unde este nevoie cerem sprijinul celorlalte forțe, Jandarmerie, Poliție de Frontieră, alte categorii care au competență în aplicare legii”.Importantă este, a precizat chestorul Bogdan Despescu, capacitatea polițiștilor de a acționa prompt și conform nevoilor momentului! „Noi ne confruntăm cu un anumit gen de fapte, într-un anumit moment și ne adaptăm în funcție de problematica respectivă. Consider că o dovadă a profesionalismului este faptul că avem abilitatea de a muta elementul polițienesc în funcție de prognoza pe care o avem”, a precizat inspectorul șef.De exemplu, anul trecut, o grupare de hoți din locuințe teroriza Constanța. „A fost o problemă, undeva între lunile august - octombrie. Era o grupare ce comitea furturi din locuință. Grupare a fost prinsă, membrii acesteia sunt arestați. Până în prezent, sunt peste o sută de fapte ce au fost documentate de colegii mei, dar și în momentul de față se mai desfășoară activități”, a precizat șeful IPJ Constanța. Dacă în prezent numărul furturilor din locuință a scăzut, în schimb polițiștii constată o înmulțire a înșelăciunilor prin metoda „accidentul”.De ce sunt mai multe perchezițiiPentru reducerea infracționalității, dar și pentru recuperarea bunurilor furate - una din țintele oamenilor legii - a crescut numărul perchezițiilor și raziilor. „Perchezițiile sunt mijloace de a descoperi bunurile furate. Apelăm la ele pentru că nu ne mulțumim doar cu identificarea autorilor infracțiunilor. Desfășurăm activități și pentru a recupera prejudiciul și, din acest motiv, s-a observat în ultima perioadă un număr mai mare de percheziții. Aceasta este direcția de acțiune, de recuperare a bunurilor. Și probațiunea din dosar este mai solidă, când avem bunurile furate, dar și cetățeanul are o altă mulțumire vizavi de serviciul nostru”, a mai precizat chestorul Bogdan Despescu.E drept, sunt numeroase situații când intervine împăcarea părților, iar plângerea penală este retrasă. „Dacă cel care a fost prejudiciat este mulțumit că și-a recuperat prejudiciul și vrea să se împace, este dorința lui. Noi avem datoria să identificăm infractorii și să facem tot posibilul pentru a evidenția dacă sunt vinovați. Mai departe, nu este problema noastră”, a subliniat șeful Poliției Constanța.Cu degetul pe trăgaci…Iar pentru prinderea infractorilor, polițiștii nu se tem să folosească armele din dotare, atunci când este nevoie. Și asta deși, trebuie să menționăm, sunt destule voci sindicale care spun că oamenii legii vor ajunge să nu mai folosească pistoalele din dotare pentru că ajung să fie cercetați disciplinar. „Cei care se gândesc că ne este frică, se gândesc greșit! Infractorii să nu se culce pe o ureche, spunându-și că polițiștilor din Constanța le este frică să folosească armamentul din dotare! Din contră, colegii mei sunt pregătiți și nu au frică! Avem situații precum în cazul grupării de hoți din locuințe, când s-a folosit de două sau trei ori armamentul pentru prinderea membrilor. Iar exemplele pot continua.Orice uz de armă este verificat, în mod obligatoriu. Dar nu înseamnă că polițistul suportă consecințe, dacă este într-o situație prevăzută de lege. Iar până în prezent, toate situațiile au respectat cadrul legal”, a concluzionat chestorul Bogdan Despescu.