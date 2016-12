Infractori prinşi în flagrant, de Paşte, la Constanţa

Infractori prinși în flagrant, de Paște, la Constanța

Pe toată perioada sărbătorilor pascale, în tot județul Constanța, polițiștii au intensificat acțiunile pentru combaterea și prevenirea faptelor antisociale, scopul fiind acela de a proteja oamenii de comiterea oricăror ilegalități. Astfel, în perioada anterior menționată, polițiștii au constatat 15 infracțiuni, din care peste jumătate în flagrant, au aplicat 185 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 51.615 lei și au confiscat bunuri de peste 200 de lei.Concret, în perioada 19 - 21 aprilie, în tot județul Constanța s-au desfășurat acțiuni preventiv-reactive, în sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică pe perioada Sărbătorilor Pascale. În acest sens, peste 300 de polițiști de la structurile de investigare a fraudelor, ordine publică, poliție rutieră au acționat suplimentar față de dispozitivul curent.Ca urmare a neregulilor depistate, au fost aplicate 185 de sancțiuni contravenționale, dintre care 110 la Legea 61/1991, privind ordinea și liniștea publică, două la Legea 12/1990, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, 66 la O.U.G. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice și șapte prevăzute de alte acte normative. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate se ridică la 51.615 lei, ca măsură complementară în cadrul dosarelor penale întocmite și a sancțiunilor contravenționale aplicate, au fost confiscate bunuri de peste 200 de lei.Polițiștii au acționat pentru prevenirea și combaterea ilegalităților de natură economico-financiară, pentru protejarea populației împotriva unor practici comerciale de natură să ducă la comercializarea unor produse alimentare neconforme și pentru combaterea infracțiunilor stradale.De exemplu, sâmbătă, 19 aprilie, polițiștii Postului de Poliție Mircea Vodă - Secția 6 Poliție Rurală Cernavodă l-au depistat pe Daniel A., de 23 de ani, urmărit național, care avea mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, emis de Judecătoria Medgidia. Bărbatul a fost depus în Arestul Poliției Constanța.La rândul lor, polițiștii Secției 4 Constanța cercetează în stare de libertate pe Cornel C. de 29 ani, din Constanța, care a fost prins în timp ce fura bunuri dintr-un magazin.Polițiștii Serviciului Rutier cercetează în stare de libertate pe Bogdan C., de 41 ani, din Constanța, întrucât a condus un autoturism pe drumurile publice cu o alcoolemie de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.