Infracţiuni rutiere, la ordinea zilei

Politistii de la Rutiera...o specie pe cale de disparitie!

Pe fondul scaderii accidentelor la nivelul judetului Constanta, zice Politia Rutiera, politistii care pana acum 1 an erau omniprezenti cu radarele si cu Loganurile neinscriptionate pe la trecerile de pietoni la panda...astazi nu mai vad masini de Politie Circulatie pe strada...mai multe vad de la Politia Locala care nu fac decat sa consume benzina sau motorina degeaba...doar in patrulare îi vad...ca procese verbale sa intocmeasca nu!!! Prefer un stat politienesc...decat asa zisa siguranta si liniste care predomina pe soselele din Romania!!! Daca pana acum îi injuram pe politisti ca stau la panda, ca sunt niste japcagii, spagagii, parca incepe sa imi fie dor de ei! Parca imi vine sa nu imi mai pun centura, parca imi vine sa calc mai tare pedala de acceleratie, parca imi vina sa calc si linia continiua, ca ce? O turtesc? Totusi lipsa scaderii accidentelor este determinata de sporirea atentiei soferilor datorate cresterii asigurarilor, a banilor din ce in ce mai putini pentru o polita casco, a timpului petrecut in service daca o ai lovita, a cresterii pretului reparatiilor. Toate acestea îi fac pe soferi sa caste ochii mai mult, ca daca nu ai masina, cine esti? Nimeni!