INEDIT la Constanţa / Şi-a reclamat soţul pentru că a obligat-o la sex anal

3

ce este complicat

in chestiile astea conjugale, este cum probeaza o sotie faptul ca a fost obligata? Cred ca,,, C.p. este gresit la acest capitol. Intre soti, nu ar trebui sa existe infractiunea de viol. Orice femeie se poate duce sa se plinga ca a fost obligata sa intretina relatii intime cu...sotul. Daca nu sunt urme de violenta fizica, de unde fortare? Pe linga faptul ca poate altul a fortat-o si ea reclama ... E de inteles ca nu sunt permise agresiunile in familie (nici nu erau; de nici un fel) dar violul asta... este aiurea. Fie ca viol clasic, fie perversiuni... Se pare ca legiuitorii nostri, din doritna de a fi pe placul iubitorilor de maidanezi si feministelor, fac tot mai multe prostii. Asa e cind sunt alesi toti prostii sau hotii (tertium non datur) ce vor sa fie "corecti politic". Pentru ca nu au nici pregatirea, nici experienta, nici demnitatea necesara unor astfel de posturi. Si atunci, ce le ramine de facut? Pozitia de sluj in fata unor structuri oculte straine. Fara sa inteleaga ce anume se cere si cum sa adapteze cerintele respective la traditiile noastre. Mai este un stat, in UE, cu legi atit de timpite ca ale noastre? Ma indoiesc...