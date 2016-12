Încurcate-s căile Domnului! Taica popa, de unde ai 100.000 de euro la saltea?

O vorbă din bătrâni spune că cel mai mare întuneric este chiar sub… felinar. N-or fi avut străbunii noștri licențe, masterate sau doctorate, dar nici tâmpiți nu erau. Din contră, aceste cuvinte meșteșugite conțin mult adevăr, fiind extrase, cel mai probabil, din experiențele lor de viață. Și tare actuale sunt și astăzi…În rândurile următoare, am să mă opresc doar asupra a două domenii: armată și biserică. Recent, am fost martorii circului de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, unde au descins procurorii DNA, în căutarea profesorilor corupți. Ancheta este în plină desfășurare, nu tragem (încă) nicio concluzie, așteptăm ca justiția să își facă treaba. Dar nici nu putem ignora valul de comentarii, pe toate mediile, care amintesc despre șpaga ce s-ar da, de ani buni, pentru promovarea examenelor. Rămânând în aria militară, se vorbește despre contracte dubioase, despre bani mulți „învârtiți” către „cine trebuie”, despre deconturi și investiții făcute doar pe hârtie. Bineînțeles, Apărarea fiind un domeniu național strategic, sistemul e greu de penetrat din exterior, însă Anti-corupția ar putea să-și vâre coada și să aibă ceva surprize. Mari!Și acum, să trecem la biserică. Din start, spun că sunt om cu frica lui Dumnezeu, crescut de părinți și bunici în spiritul respectului față de preoți, însă multe lucruri bizare se mai petrec și sub aura bisericească... Astăzi, mi-am propus să NU scriu despre „coleta” pe care preoții o fac de sărbători. Și nu numai de sărbători. Nu vreau să scriu nici despre „donațiile” de intrare în sistem. Nici despre cufărul cu miliarde pe care l-am văzut la Sfânta Parascheva, bani pe care nu știu cine și cum îi numără. Nici despre preoți curvari, nici despre preoți bețivi, nici despre preoți acuzați de inginerii fiscale. Știam despre ei că țin slujbe la biserică și că îndeamnă oamenii să fie buni, toleranți, nu să umble cu prostii!Mi-a atras însă atenția o știre publicată de colegii de la Eveniment. Auzi, auzi, hoții au furat de la Mânăstirea Pasărea, la doi pași de București, nu mai puțin de 100.000 de euro. Cash!!! Obiectele de cult, de asemenea de mare valoare, nu le mai pun la socoteală. Întreb însă, iar aceste întrebări ar trebui să le pună și anchetatorii: De unde avea taica popa, la saltea, 100.000 de euro? Ce făcea cu acești bani? De ce îi ținea la saltea, și nu la bancă? Erau cumva economii din salariu, cotizațiile enoriașilor sau proveneau dintr-o donație a unui generos om de afaceri? Tare încurcate sunt căile Domnului… Așteptăm cu mare interes rezultatul anchetei.