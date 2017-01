INCREDIBIL / Post de poliţie unde poliţiştii vin cu apă potabilă de acasă

1

Politia voluntara

In primul rand trebuie ca Romania sa asigure drepturile infractorilor si pentru ca sunt foarte,foarte multi,dureaza ceva si e nevoie de fonduri europene,chestii....De politie nu e nevoie,oamenii se pare ca nu cer asta ,nu ies in strada sa manifeste pentru o tara locuibila in siguranta. Nici de pistoale nu prea ar avea nevoie politia,si asa trebuie sa recite versuri si sa traga dupa stele inainte de a trage printre picioarele hotilor,ca daca nimeresc un talhar din greseala,e de rau.Sa se schimbe lucrurile,sa-i zicem ,,Politia voluntara'',sa nu mai fie ,,Romana'',cam asta si este dupa cum vedem.