INCREDIBIL! La 17 ani: fără permis, a accidentat o femeie şi a fugit de la faţa locului

INCREDIBIL! La 17 ani: fără permis, a accidentat o femeie și a fugit de la fața locului

Un minor din Constanța se poate „lăuda” că a ajuns de două ori după gratii într-un timp record. După ce doar în urmă cu puțin timp fusese arestat și, în cele din urmă, pus sub control judiciar, iată că tânărul a gafat-o din nou, astfel că poate ajunge din nou la închisoare. Tânărul de 17 ani a fost reținut, ieri, de polițiștii rutieri.Florin-Denis-Marian Nicolae, de 17 ani este din Năvodari, iar cunoscuții îl știu sub numele de „Ananas”. Apropiații spun că ar avea probleme cu drogurile. În urmă cu doar câteva luni, acesta fusese arestat de oamenii legii pentru tâlhărie. Totuși, a fost lăsat sub control judiciar, cu condiția de a nu comite și altă faptă. A crezut că se poate juca cu legea, însă polițiștii i-au demonstrat contrariul.La sfârșitul săptămânii trecute, minorul de 17 ani a pornit la drum cu scuterul său, deși nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. La un moment dat, cum se plimba pe străzile din Năvodari, tânărul a accidentat o femeie, după care a fugit.Polițiștii rutieri au deschis o anchetă după ce femeia a sunat la 112 spunând că a fost lovită de un moped, iar șoferul, o persoană de sex masculin, a fugit. În doar câteva ore, șoferul a fost identificat în persoana lui „Ananas”. Acesta le-a spus polițiștilor că nu a umblat în ziua respectivă cu mopedul și că habar nu are despre ce eveniment este vorba. Totuși, prin metode polițienești, oamenii legii au reușit să-l prindă și, într-un final, tânărul de 17 ani a recunoscut ce făcuse. Le-a spus polițiștilor că i-a fost frică să recunoască, că a plecat de la fața locului pentru că s-a speriat, știindu-și situația și a sperat că nu va fi prins. Acum, el este propus spre arestare, la Judecătoria Constanța.