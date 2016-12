Incredibil! Ce a scris tânărul care a bătut o femei pe plajă pe pagina sa de socializare

Un tânăr de 19 ani, Emmanoil Daniel Chatzakis, a fost amendat de polițiștii constănțeni cu 200 de lei după ce a lovit o femeie pe plaja. Incidentul s-a petrecut sâmbăta trecută pe plaja Alandala, din stațiunea Mamaia. Femeia se afla la mare cu familia și a refuzat să își ia șezlong, iar un individ a decis că legea se face cu palma. A lovit-o și scuipat-o, iar momentul a fost filmat de un martor. Imaginile au făcut înconjurul internetului și cazul a ajuns în atenția polițiștilor.“Încep prin a-mi cere scuze față de femeia respectiva, public. Aceasta "gorilă" țin să vă spun că are un suflet și o familie acasă. Am fost provocat, am încercat sa îi explic, vorbindu-i frumos, dar nici aceasta nu a fost o doamna. Mi-a înjurat ceea ce am mai de preț pe lumea aceasta si anume, familia. Nu suntem nici interlopi, nici "țigani jegosi"...suntem oameni muncitori, ne câștigăm pâinea așa cum știm, nu cerșim, nu dam în cap!Cât despre presa, nu am cuvinte !! Un amalgam de minciuni!!! Îmi blamează numele și familia în necunoștință de cauză ! Unde a fost atunci când am reprezentat România, prin prisma sportului, în diverse țări?Mulțumesc tuturor celor care mă susțin, ați fost și sunteți un sprijin puternic moral, fie că sunteți cei care mă cunosc, sau nu. Din suflet vă spun că îmi pare rău pentru acel gest incontrolabil, dar am fost provocat!”, a scris tânărul.