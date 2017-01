Incompetenţă sau lucrătură în Poliţia Constanţa?

3

De ce ?

Domnule Serban Mihalcea,sa va explic eu.In primul rand dumneavoastra nu suntei un ALES. Alesii sunt de trei categorii:1-ALESUL partidului; 2-ALESUL local si 3-ALEASA inimii mele.Dumneavoastra din ce categorie faceti parte ? In al doilea rand,ALESUL sau ALEASA mea au drepturi in plus.De exemplu ALESUL local nu este intrebat cate clase are.Pe el nu-l intreaba nimeni de vizita medicala,de specializare,de cartea de munca,etc.El ne iubeste si este suficient.Un inginer are nevoie de ani de zile de experienta in productie dupa care este avansat intr-o functie superioara.Un doctor sustine tot felul de examene inainte de a pune mana pe bisturiu.Doctorul are dreptul sa omoare numai un om pentru da daca omoara doi oameni doctorul ramane somer.In schimb,un ALES care hotaraste destinul a sute de mii de oameni are dreptul sa-i nenoroceasca pe toti. ALESUL nu are obligatii. ALESUL nu are raspundere.ALESUL este avansat in functie cu conditia sa poarte o basca rosie,un fular violet sau un tricou portocaliu.Cred ca nu este cazul dumneavoastra.Sa nu ravniti la privilegiile ALESILOR !