Închisoare pentru cei care trec frontiera fără să declare sume de peste 10.000 de euro

Ştire online publicată Luni, 24 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Persoanele fizice care trec granița fără să declare la vamă că dețin asupra lor o sumă egală sau mai mare de 10.000 de euro nu vor mai fi sancționate cu amendă și confiscarea banilor, ci vor intra în închisoare pentru o perioadă cuprinsă între doi și șapte ani, fapta lor fiind tratată drept infracțiune. Sancțiunea este prevăzută în proiectul Ordonanței de Urgență privind combaterea evaziunii fiscale. „Neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligației de declarare în scris, la autoritatea vamală, a numerarului în valută și/sau în moneda națională care este egal sau depășește limita de 10.000 de euro, aflat asupra lor, în mijloacele de transport ori în bagajele însoțite sau neînsoțite, precum și în colete, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi”, se arată în document. În proiect se mai prevede că introducerea în țară sau scoaterea din țară, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal (dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei, în cazul produselor supuse accizelor, și mai mare de 40.000 lei, în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri) și înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal vor constitui infracțiuni de contrabandă. Același regim va fi aplicat și pentru colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând însă că acestea provin din contrabandă sau vor fi utilizate în acest scop.