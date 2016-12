ÎNCHISOARE PE VIAŢĂ / Criminalul din Viile Noi, condamnat

8

la ocna

De ce nu sunt de acord cu pedeapsa cu moartea! Inchipuiti-va ca orice nenorocit satul de viata si care nu are curaj sa se sinucida comite o fapta de genul asta stiind ca va fii executat fara dureri ca asa e in America pe care ii copiem in toate! E prea usor! As propune pe viata ocna,la stuf,in mina sau altele de genul unde sa sufere si sa plateasca! In plus isi va plati si castronul de laturi ca altceva nu i-as da!