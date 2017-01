Închisoare cu suspendare pentru trafic de droguri

Doi tineri au fost condamnați la pedepse de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru trafic de droguri. Este vorba de Adrian Liviu Chirilă și Dorel Ganciu, care au fost condamnați de Tribunalul Constanța la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, respectiv un an și trei luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru comiterea infracțiunilor de deținere și trafic de droguri de risc. Potrivit procurorilor DIICOT Constanța, cei doi au fost prinși, în zilele de 4 și 7 octombrie 2007, în timp ce vindeau unui investigator sub acoperire mai multe grame de cannabis.