Începe campania electorală şi în Poliţie? Se anunţă salarii mărite. "Manipulare ieftină! Poliţiştii sunt luaţi de fraieri!"

Iesiti in strada,noi nu va batem!

Pe cand romanii inca mai ieseau in strada impotriva nemerniciei cu care suntem cu totii tratati,politia si jandarmeria dadeau cu pulanele in demonstranti cu mare placer,lovind cu puterea omului prost,cu ravna interlopilor. Ce sa vezi,romanii daca ar fi obtinut demnitatea si libertatea cerute,ar fi dus-o bine si politistii impreuna cu jandarmii. Acu', sa iasa-n aia mea si ei in strada,sa faca greve,demonstratii si noi sa ne uitam,poate ne inspira sa iesim dupa aia,dar sa nu intoarca armele si sa ne ia la omor.Uite ca nu avem incredere in astia cu uniforme,pentru ca inca nu au demonstrate ca ne apara pe noi si nu clanurile de tradatori de tara si pe hotii si interlopii care put pe strazile noastre si in afara tarii.