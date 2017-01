Incendiu într-o gospodărie din Lazu

O gospodărie din localitatea Lazu a fost cuprinsă de incendiu ieri după-amiază. Dacă pompierii susțin că flăcările au izbucnit din cauza unui scurtcircuit la un șopron, vecinii proprietarului locuinței, Dobre Iordache, sunt convinși că acesta a pus focul, pentru a scăpa de gunoaiele din curte. Din cauza vântului, însă, flăcările au căpătat proporții, amenințând să se extindă și spre casa familiei Iordache, dar și către imobilele din preajmă. Într-una dintre curțile vecine se află un centru de comercializare a buteliilor de aragaz. Flăcările, care au izbucnit în jurul orei 13, au fost observate de vecini, care au telefonat la numărul de urgență 112 și au solicitat intervenția pompierilor. Două echipaje ale stației Port Constanța din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea s-au deplasat imediat la locul evenimentului, pe strada Mihai Cristian numărul 16. Până să ajungă pompierii la Lazu, mai mulți vecini au pus mâna pe furtunuri, ei reușind să țină focul sub control. „Vine un miros îngrozitor din curtea lor. Am renunțat la traiul de la oraș și am venit la țară, am zis că-i mai bine. M-am înșelat. Toți vecinii le-au zis să-și facă curat în curte, să arunce gunoiul. Joia, cei de la salubrizare vin și iau gunoaiele de la fiecare casă. Ei (n.r. - familia Iordache) țin resturile în curte, ca să nu plătească serviciul de salubrizare. Situația asta durează de câțiva ani", ni s-a plâns una dintre localnice. Alți vecini au declarat că șoarecii și șobolanii, care și-au găsit culcuș printre gunoaiele depozitate în curtea familiei Iordache, le-au invadat gospodăriile. Oamenii susțin că au apelat și la ajutorul reprezentanților primăriei, dar nimeni nu a intervenit pentru a-i determina pe membrii familiei Iordache să-și facă curat în curte. Pompierii au lichidat incendiul după mai bine de o oră.