Incendiile devastatoare din Constanţa

Incendiile devastatoare din Constanța

Sute de case sunt cuprinse de flăcări, în fiecare an, la Constanța. În general, vina aparține cetățenilor, care nu se îngrijesc de siguranța instalațiilor de încălzire sau lasă coșurile de fum necurățate. Două persoane au murit, în primele zece luni din acest an, în cele câteva sute de incendii care au avut loc în județul nostru.Potrivit statisticilor, la nivel național, sute de oameni își pierd viața, în fiecare an, din cauza improvizațiilor făcute la instalațiile electrice sau de gaz, precum și din cauza coșurilor de fum necurățate. Numai în primele zece luni ale acestui an, 581 de persoane au devenit victime ale incendiilor generate în principal de improvizații, după cum precizează reprezentanții IGSU. Tocmai din acest motiv, a fost demarată o campanie națională prin care IGSU și E.ON România doresc să conștientizeze cetățenii asupra riscurilor la care se expun atunci când utilizează în mod necorespunzător instalațiile electrice și cele de gaz. Astfel, campania națională de informare și educație preventivă RISC „Renunță. Improvizațiile Sunt Catastrofale!” își propune să avertizeze cetățenii cu privire la riscurile la care se expun dacă încalcă regulile privind utilizarea instalațiilor electrice și a celor alimentate cu gaz. Ideea campaniei a plecat de la o realitate îngrijorătoare: în fiecare an, sute de oameni devin victime, urmare a unor evenimente care se produc fie din cauza improvizațiilor făcute la instalațiile electrice sau de gaz, fie din cauza obturării coșurilor de fum. „Numai în primele 10 luni ale acestui an, 5.000 de locuințe au căzut pradă flăcărilor și 581 de persoane - 550 adulți și 31 copii - au devenit victime ale incendiilor. De asemenea, în aria de responsabilitate a E.ON, în ultimii trei ani, peste 260 de persoane au fost grav afectate urmare a intoxicației cu monoxid de carbon, iar dintre acestea nu mai puțin de 67 de persoane și-au pierdut viața prin asfixiere”, spun cei care se ocupă de bunul mers al campaniei. La nivelul județului Constanța, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” al județului Constanța, Paula Anghel, în primele zece luni ale acestui an au avut loc 522 de incendii, dintre care 241 au fost doar la locuințe și anexe. „Se menține un procent ridicat”, precizează Paula Anghel, respectiv 46,17% din totalul intervențiilor, dar totuși ușor scăzut față de anul trecut, când procentul a fost de 49,17%. „Ne aflăm, totuși, sub procentul de 52% existent la nivel național”, ne mai spune Paula Anghel.Din nefericire, și în acest an, flăcările și-au luat tributul, doi oameni murind în incendiile care au avut loc în județ. Potrivit specialiștilor, cauza principală a acestor evenimente tragice a fost utilizarea unor surse de încălzire alimentate cu gaze naturale, racordate la coșuri de fum necurățate sau înfundate, improvizate, construite necorespunzător sau chiar folosirea unor aparate de încălzire improprii, deteriorate sau neracordate la coșuri.Campanie de informare menită să reducă numărul evenimentelor catastrofale„Gravitatea evenimentelor, precum și incidența ridicată a acestor cazuri ne-au determinat ca, pe lângă activitatea de prevenire pe care o desfășurăm în mod curent, să ne implicăm împreună cu partenerul nostru E.ON România, într-o nouă campanie de informare menită să reducă numărul acestor evenimente catastrofale”, a declarat general de brigadă dr. Ioan Baș, Inspector General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). De asemenea, directorul general al E.ON România (firmă care se ocupă cu furnizarea și distribuția de gaze naturale și energie electrică), Frank Hajdinjak, „într-un fel sau altul, fiecare dintre noi suntem responsabili pentru siguranța familiilor noastre. Nu putem să îi expunem pe cei dragi la situații de risc, iar pentru a evita incidente grave nu trebuie decât să respectăm o regulă simplă: orice intervenție la instalația electrică sau de gaz trebuie să fie realizată numai de către persoane sau firme autorizate. În plus, orice problemă sesizată la aceste instalații trebuie semnalată distribuitorului de gaz sau electricitate, prin intermediul Dispeceratelor de urgență”. Campania națională RISC este a doua campanie comună derulată de IGSU și susținută de E.ON România, prima fiind cea de informare și educație preventivă „F.O.C. - Flăcările Omoară Copii”.