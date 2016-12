Inadmisibil: Căruţaşi pe bulevardele Constanţei anului 2012

Inadmisibil: Căruțași pe bulevardele Constanței anului 2012

Căruțele pe care le întâlnim pe drumurile publice generează disconfort și reprezintă totodată un pericol în trafic. Deși legislația interzice circulația lor prin municipiu, atelajele nu lipsesc de pe șosele, iar polițiștii afirmă cu părere de rău că nu au ce să le facă.În ciuda faptului că există norme legale care interzic circulația căruțelor pe drumurile municipale, zilnic pot fi văzute atelaje încărcate cu saci, cu fier vechi sau cu fân care se plimbă, în voie, pe străzi. Căruțașii nu au nicio „apăsare”, pentru că știu că vor scăpa, pentru a nu știu câta oară, basma curată. „Deși este interzisă circulația vehiculelor cu tracțiune animală în municipiu, căruțașii nu par să se simtă lezați de aceste prevederi legale. La un moment dat, aveam voie să le confiscăm dacă îi prindeam în municipiu, însă de câțiva ani s-a introdus o nouă lege care interzice confiscarea lor. Dacă sunt prinși, șoferii atelajelor primesc o amendă, pe care bineînțeles că nu o plătesc. Mulți dintre cei care dețin o căruță nici măcar nu au o identitate, așa că nu avem cui să dăm amenzi. Din fericire, nu am prea avut accidente mortale în care să fie implicate și căruțe”, a declarat comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Poliției Rutiere. Pe de altă parte, constănțenii sunt revoltați și aduși pe culmile disperării de acești căruțași care se plimbă nestingheriți și lasă mizerie în urma lor. „La noi, în Km 4-5, vin și caută în gunoaie, se ceartă și fac o gălăgie de nedescris. Să nu mai spun de mizeria pe care o lasă în urmă, numai bălegar și miros de nesuportat”, spune, revoltată, Mariana S., care locuiește în cartierul Km 4-5. „Vă rugăm, dragi polițiști vigilenți la viteza noastră, gândiți-vă și la o campanie de recoltat ventile de la atelaje sau orice știți dumneavoastră că trebuie făcut, numai să le mai reduceți numărul”, afirmă constănțeanca Teodora B..Sunt interzise. Și totuși, de ce circulă?În plus, trebuie subliniat pericolul pe care îl reprezintă aceste căruțe pentru participanții la trafic, deoarece încurcă circulația și pot fi cauza unor accidente rutiere. „Sunt interzise accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor de povară, de tracțiune sau de călărie, precum și a animalelor izolate sau în turmă pe drumurile naționale, în municipii și pe drumurile la începutul cărora există indicatoare de interzicere a accesului”, scrie clar în UOG 195/2002. De asemenea, polițiștii locali afirmă că sunt, practic, legați la mâini. „Primim multe reclamații privind aceste căruțe. Oamenii sunt supărați și pe bună dreptate. Cei care sunt prinși în trafic sunt sancționați cu amenzi de la 400 la 1.000 de lei, însă, din experiența mea, doar 1 % dintre ei plătesc. Pentru că nu dețin bunuri sau imobile pe numele lor, nici nu pot fi executați silit. Așadar, nu avem ce să le facem. Deși în Codul Rutier se specifică că aceste atelaje pot fi confiscate, Curtea Constituțională a spus că este un act neconstituțional. Noi chiar vinerea trecută am organizat o acțiune cu privire la aceste atelaje. Au fost vizate zonele Inel 1, Tomis 3 și Lăpușneanu, cam pe unde își fac veacul acești căruțași, și am amendat nouă conducători”, a afirmat Daniel Bratu, directorul executiv adjunct al Poliției Locale Constanța.