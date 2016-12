În timp ce poliţiştii făceau campanii anti-alcool la volan, şoferii beţi făceau prăpăd în Constanţa

Unii cu teoria, alții cu beția.

În timp ce polițiștii făceau campanii anti-alcool la volan, șoferii beți făceau prăpăd în Constanța

România ocupă locul opt într-un top european făcut în funcție de ponderea deceselor din accidente de circulație, produse ca urmare a consumului de alcool. Aproape 20% dintre accidentele mortale petrecute sunt cauzate de consumul de alcool. În acest sens, Poliția Rutieră a demarat vineri o campanie inedită prin care speră că șoferii vor fi determinați să nu urce la volan după ce au băut. Tot ieri, în timp ce campania era demarată, mai multe persoane erau transportate la spital după accidente produse de șoferi care au consumat alcool.„Fii treaz la volan, când ești la mare!“Acesta este numele campaniei care a fost demarată ieri și va dura până în prima zi a lunii septembrie, atunci când vacanța estivală se va termina. Campania a început cu un experiment inedit care va continua pe toate șoselele care duc către litoralul românesc. Șoferii au fost opriți în trafic și rugați să meargă pe o linie dreaptă, purtând la ochi o pereche specială de ochelari. Este vorba despre două perechi de ochelari care imită senzația pe care o au persoanele care consumă alcool în cantități mari, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Astfel, spun organizatorii, pot fi conștientizate în mod real toate modificările de echilibru, a timpului de reacție și a percepției vizuale în cazul consumului de băuturi alcoolice. „Vedeam o linie dublă, am încercat să merg între ele, să încerc să merg drept, dar nu am reușit. Este clar că nu te poți coordona atunci când ești sub influența alcoolului. Nu m-am urcat niciodată la volan după ce am băut și cu siguranță nu mă voi urca nici de acum înainte”, a povestit experiența trăită cu ochelarii la ochi, unul dintre șoferii trași pe dreapta de rutieriștii constănțeni.Accidente cu victime cauzate de alcoolÎn timp ce șoferii aflau de la polițiști riscurile pe care și le asumă când se urcă băuți la volan, alți conducători auto băgau persoane în spital, după ce au produs accidente aflându-se sub influența alcoolului. Ziua accidentelor a început la Agigea, acolo unde un șofer s-a izbit de sensul giratoriu de la intersecția DN39 cu A4. Cinci victime au avut nevoie de intervenția medicilor, care s-au deplasat la fața locului cu trei ambulanțe pentru preluarea și transportul persoanelor rănite la spital. Șoferul, în vârstă de 20 de ani, este din Slobozia și nu deținea permis de conducere. În plus, acesta se afla și sub influența băuturilor alcoolice, când a pierdut controlul autoturismului și a intrat în sensul giratoriu.Tot ieri, la ieșire din Constanța spre Ovidiu, în zona Elvilla, un Audi și un Smart au ajuns pe câmp după un impact frontal, provocat de un șofer beat. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,03mg/l alcool pur în aerul expirat. Femeia care se afla la volanul Smart-ului a fost transportată la Spitalul Județean Constanța, acolo unde a ajuns și șoferul care a provocat accidentul, pentru recoltarea de probe biologice.„Este un flagel“În cursul anului 2015, s-au înregistrat 9.380 de accidente de circulație grave, soldate cu decesul a 1.893 de persoane și rănirea gravă a altor 9.056. Comandantul Poliției Rutiere Constanța atrage atenția asupra acestui fenomen, cel al alcoolului la volan. „Noi vrem să conștientizăm situația de alcoolemie în sânge în cazul în care creierul nu este afectat de alcool, doar putând observa efectele. Atunci când consumă alcool, creierul are de suferit și persoana nu-și mai aduce aminte exact ce s-a întâmplat. Acum, că este treaz, conștientizează ce poate să pățească într-o situație de criză. Este un flagel care a făcut ravagii în toate categoriile de vârstă, nu cred că este ceva specific unei anumite categorii de vârstă”, a declarat comisar șef Constantin Dancu, șeful Serviciului Rutier Constanța. Vizați de campanie sunt în primul rând turiștii care ajung pe litoralul românesc, dar și constănțenii.„Atunci când ai o îmbibație ușoară cu alcool, de 0.8 mg, nu mai poți aprecia distanțele așa cum trebuie, nu mai ai timpul de reacție avut în stare de normalitate. În momentul în care îi oprim pe acești conducători auto, constănțeni și mai ales turiști, pentru că acesta este target-ul nostru, urmărim să-i conștientizăm să rămână în permanență în control atunci când se urcă la volan, atât pentru siguranța lor cât și pentru siguranța celorlalți participanți la trafic”, a precizat Carmen Șerbănescu, șeful Biroului Analiză și Prevenirea Criminalității, din cadrul IPJ Constanța.