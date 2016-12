În şoc, după un abuz sexual! Pe victimă cine o ajută?

1

Incredere in organili statului

Efectul psiholigic pozitiv asupra intregii societati ar fi daca pedepsele,in general atitudinea in raport cu infractorii ar fi clara in favoarea partii cinstite a societatii. Nu doar victimele directe ci ci restul,cei care stiu in ce situatie ne aflam nu se simt deloc lipsiti de stresul deja cronicizat in privinta sigurantei pe strazi si nu numai. Cata vreme numele clanurilor interolpe sunt pe buzele tuturor de parca ar fi nume de academii,de universitati celebre,inseamna ca acele clanuri domina.au putere mai mare decat institutiile statului cu care si colaboreaza. Astfel,nici psihologii cu psihiatrii cu tot nu se simt in siguranta. Astia la cine sa mai apeleze pentru tratament? Tratamentul se afla la mana structurii superioare a tarii,compusa din membrii majoritatea vai de ei la capitolul pregatire in orice.Ce sa facem, recunoastem ca inca scursurile au o valoare mai mare in ochii celor care colaboreaza si tolereaza acele scursuri. La propriu,oamenii normali ocolesc atat pe cei ce par a fi interlopi,cat si pe cei in uniforme,nefiind siguri care din ei ar putea sau nu sa-i faca rau mai mult.Trist dar asta e.Seamana cu paranoia, dar de fapt este doar instinct de conservare.