"ÎN NUMELE DOMNULUI, STAI CĂ... TRAG!" Caz unic la Constanţa

"ÎN NUMELE DOMNULUI, STAI CĂ... TRAG!" Caz unic la Constanța

Când nu propovăduiește cuvântul Domnului în bisericuța din satul constănțean Oituz, aleargă după hoți și amendează scandalagii pe străzile din Năvodari. Astfel își împarte timpul singurul preot din județul Constanța, care este și polițist local. Sau, am putea spune, singurul polițist local care este și preot!De mic copil, Ovidiu Mihai Frățilă și-a dorit să îmbrace veșmintele preoțești; și-a urmat visul și a venit din Buzău, la Constanța, unde a absolvit Facultatea de Teologie, ulterior urmând și un masterat în domeniu. Încă din timpul facultății, însă, pentru a se putea întreține, s-a angajat ca polițist local în orașul Năvodari. Așa se face că, astăzi, la vârsta de 28 de ani, Ovidiu Frățilă se împarte între două slujbe și pe amândouă le face din pasiune și din dorința de a ajuta oamenii.Oamenii din Oituz se simt mai protejați Ieri dimineață l-am găsit în straie de polițist local, patrulând pe străzile din Năvodari. „Sunt polițist local de cinci ani, încă din anul al treilea de facultate. De doi ani sunt preot, inițial am slujit la Catedrală, în Constanța, iar din noiembrie anul trecut, sunt preot paroh al bisericii «Sfinții Împărați Constantin și Elena» din Oituz”, și-a început el povestea. Nu a dorit să renunțe la meseria pe care o avea deja, atunci când a preluat parohia din satul constănțean Oituz, pentru că simte că, din ambele posturi, îi poate ajuta pe oameni. În plus, din salariul de polițist local își întreține familia și pe nevoiașii din sat. Pe de altă parte, ca preot nu primește nicio remunerație. „Preot sunt ca misiune, din credință, din dragoste pentru Dumnezeu”, mărturisește Mihai Frățilă. În Oituz (un sat mic, situat la aproximativ 16 kilometri de Năvodari, apar-ținând de comuna Lumina), o localitate cu aproximativ 1.000 de suflete, comunitatea de creștini ortodocși este formată din aproximativ 30 de familii. Majoritatea celor din sat sunt catolici. Astfel că și biserica este una mică, cu destule lipsuri. Cel mai mare of al preotului, în prezent, este să găsească oameni cu suflet mare care să-i ajute să monteze o centrală termică. „La început, au fost duminici când am făcut slujbă singur, dar în timp au început oamenii să vină la biserică. Avem planuri frumoase pentru bisericuța noastră și sperăm că le vom duce la îndeplinire, cu ajutorul lui Dumnezeu. Am vrea să punem căldură, dar pentru aceasta avem nevoie de sprijin financiar. Oamenii din localitate sunt săritori, dar fac atât cât pot și ei. De asemenea, am vrea să turnăm și o șapă de ciment sub biserică. Le vom face, după putință și voia lui Dumnezeu”, ne-a povestit preotul Mihai Frățilă. Oamenii din sat au aflat și de cea de-a doua slujbă a preotului și au avut numai cuvinte de laudă la adresa lui. „Mi-au spus că în felul acesta se simt mai protejați, căci pot să intervin la nevoie”, recunoaște, zâmbind cu modestie, preotul. De altfel, aflăm de la cei care-l cunosc că, deși salariul nu este unul foarte mare, a avut grijă de sărbători să le dăruiască dulciuri micuților din comunitatea pe care o păstorește.Fost practicant de kickboxingÎn schimb, în Năvodari, puțini știu că polițistul local Mihai Frățilă este și preot. Colegii însă îl apreciază și îl ajută, la nevoie, cu un schimb de tură, pentru a putea să-și îndeplinească îndatoririle păstorești. „Sunt meserii solicitante, dar găsesc înțelegere la șefii și colegii mei și le mulțumesc pe această cale. În fiecare duminică, de sărbători, am avut libere; am găsit înțelegere la colegii mei, am făcut schimburi de tură, când am avut nevoie. La Poliția Locală lucrez în ture 12/24 ore și 12/48 ore”, ne-a spus polițistul local. În trecut, a practicat sport de performanță - kickboxing; acum, recunoaște că ar recurge la violență doar într-o ultimă instanță, la fel cum ar scoate pistolul doar dacă i-ar fi amenințată viața sau cea a colegilor săi. În schimb, consideră că o vorbă bună face mai mult. Îi înțelege altfel pe cei pe care îi amendează, din poziția de duhovnic. Întrebat dacă plănuiește să renunțe la vreuna din cele două profesii, tânărul preot/polițist local concluzionează zâmbind, cu aceeași modestie pe care a ară-tat-o pe tot timpul discuției: „Cele două se îmbină, pentru că în ambele sunt în slujba oamenilor și a lui Dumnezeu”.