Comisarul șef Ioan Tomescu, șeful Serviciului Investigarea Fraudelor

„În lupta cu evaziunea fiscală, nu facem compromisuri!“

- Principalele infracțiuni cu care se confruntă polițiștii de la Serviciul de Investigarea Fraudelor sunt evaziunea fiscală, contrabanda cu țigări, în mod deosebit pe linia Republica Moldova sau Ucraina și mai nou, Turcia, achizițiile intracomunitare, munca la negru, înșelăciuni cu file cec, fapte de corupție, infracțiuni privind activitatea societăților comerciale, în speță Legea 31/1990 republicată, gestiuni frauduloase, drept de autor și alte drepturi conexe. Sigur, paleta de infracțiuni este mult mai mare și aici avem în vedere și falsurile, uzul de fals și alte infracțiuni prevăzute de legile speciale.- Evaziunea fiscală este un domeniu prioritar, mai ales după 2010, când a fost pus la punct Planul național pentru combaterea acestei infracțiuni. Bineînțeles, după apariția Ordonanței 54/2010, care a îmbunătățit cadrul legislativ privind Legea 241 și Codul Fiscal, lucrătorii serviciului au pus un accent deosebit pe constatarea infracțiunilor de evaziune fiscală și soluționarea lor, având în mod deosebit în atenție recuperarea prejudiciului, pentru a crește sumele de bani aduse la bugetul consolidat al statului, neplătite de o parte din societățile comerciale care fac evaziune fiscală. Printre domeniile unde constatăm evaziune fiscală este cel al produselor alimentare, al produselor petroliere, comercializarea produselor accizabile. Prioritară este și combaterea evaziunii fiscale din turism. Deja, de aproximativ două luni, lucrătorii SIF desfășoară verificări la agenții economici de pe litoral, alături de reprezentanții celorlalte instituții, pentru a combate acest fenomen. De altfel, și în perioada care urmează vom depune eforturi deosebite și ne vom concentra atenția asupra unităților de pe litoral, atât asupra celor de cazare, dar și unităților de alimentație publică.- O creștere a numărului dosarelor față de anul anterior și în mod deosebit a celui de dosare înregistrate. Fără falsă modestie, pot spune că, în primele patru luni, serviciul are cu ce se mândri.Astfel, dacă în 2011 au fost înregistrate 2.648 de dosare penale, în primele patru luni din 2012 au fost înregistrate deja 743 de dosare. De asemenea, anul trecut au fost soluționate 2.352 de dosare, iar în primele luni ale lui 2012 au fost soluționate 800 de dosare penale. Cât privește modul de soluționare, dacă în 2011 au avut 120 de trimiteri în judecată, numai în primele patru luni ale anului în curs avem deja 80 de dosare încheiate cu trimiteri în judecată. Dacă ne referim la dosarele de evaziune fiscală, și aici se poate constata că lucrătorii de investigarea fraudelor și-au făcut datoria: am început 2012 cu 797 de dosare pe evaziune, au fost înregistrate încă 400 și au fost soluționate 360. Iar în numai patru luni avem 40 de trimiteri în judecată, față de 2011, când au fost 96. Și numărul dosarelor complexe, declinate către DNA, DIICOT sau către Parchetele Curții de Apel sau Tribunalului a crescut, ceea ce ne duce la concluzia că activitatea a fost mai mare, dar fructuoasă.- Unul din aspectele cu care se poate mândri serviciul vizează numărul persoanelor reținute sau arestate. În primele patru luni din 2012 au ajuns după gratii 24 de persoane, dintre care 18 pentru evaziune fiscală. Prin comparație, anul trecut au fost reținute și arestate 26 de persoane. Acest aspect denotă faptul că polițiștii de la Investigarea Fraudelor își fac datoria, că lucrăm cu intransigență, nu facem compromisuri de la lege, pentru a da un exemplu agenților economici că nu ne jucăm atunci când efectuăm cercetări în dosare penale. Aș putea spune că rezultate foarte bune am avut și pe linia combaterii evaziunii fiscale, căci numărul infracțiunilor a crescut; numai pe primul trimestru din 2012 am avut un plus de 380 de infracțiuni. De altfel, la nivel național se solicită o activitate în forță și descoperirea celor care nu-și plătesc taxele și impozitele. Iar sumele pe care s-a pus sechestru asiguratoriu sunt de ordinul milioanelor de euro. Rezultate bune au avut și în combaterea contrabandei, anul trecut fiind destrămate rețele mari de contrabandiști, chiar din centrul Constanței. Vrem să mai reducem acest fenomen - nu știu dacă vom reuși să-l stopăm! - și să obligăm agenții economici să se conformeze legii.