În decurs de un an, 43 de poliţişti au făcut de râs IPJ Constanţa

Oamenii legii, dincolo de lege

În decurs de un an, 43 de polițiști au făcut de râs IPJ Constanța

Cu siguranță, anul 2009 a fost un an foarte greu pentru cei care se află la conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. Pe lângă infracțiuni de genul crime, violuri, jafuri armate pe care le-au avut de rezolvat, șefii Poliției s-au confruntat și cu probleme în ograda proprie. Pe cale de consecință, în momentul de față, potrivit reprezentanților IPJ Constanța, 43 de polițiști sunt cercetați penal. Cel care a deschis abaterile în cadrul Poliției din Constanța este agentul șef Iulian Iliuță Nucu, care, pe parcursul unui an, s-a ales cu două dosare penale. În primul dintre ele este judecat pentru nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri și favorizarea infractorului. Potrivit procurorilor, la data de 28 ianuarie 2009, Nucu a fost prins în parcarea supermarket-ului Selgros în timp ce îi vindea unui investigator sub acoperire mai multe bunuri despre care existau indicii că ar face parte din patrimoniul cultural național. Cercetările au stabilit că icoanele și monedele găsite asupra polițistului au fost cumpărate de acesta de la un cunoscut cu o sumă derizorie și le vindea cu 10.000 de euro. Anchetatorii au efectuat o percheziție la locuința lui Nucu, pe vremea aceea agent șef în cadrul Poliției Techirghiol. Aici, au avut surpriza de a găsi mai multe documente care aparțin Poliției Negru Vodă și Poliției Techirghiol, unele dintre ele având caracter secret. Totodată, oamenii legii au descoperit acasă la polițist mai multe plângeri formulate de locuitori ai orașului Techirghiol, prin care erau semnalate săvârșirea a diverse fapte penale, precum și declarații olografe date de diferite persoane în legătură cu plângeri penale. În mod normal, toate aceste documente trebuiau ținute la sediul Poliției sau al Parchetului, însă ele nu au fost înaintate de Nucu organelor competente să le soluționeze. Printre înscrisurile luate ilegal de fostul agent șef acasă se afla și declarația unui anume Gabriel Nicolae, în care acesta arăta că pe 9 noiembrie 2008 a condus o mașină fără a poseda permis de conducere și a fost implicat într-un accident rutier. Din anchetă a reieșit că Nucu nu a consemnat incidentul într-un proces verbal și nici nu a înștiințat organele Poliției Rutiere sau pe cele ale Poliției Techirghiol. Potrivit procurorilor, scopul acestui demers a fost acela de a-l „face scăpat” pe Gabriel Nicolae. De asemenea, numeroase plângeri făcute de persoane din Techirghiol se aflau la locuința polițistului, nefiind înregistrate în registrul Poliției, iar cei care au reclamat faptele penale nu au primit niciun răspuns la plângerile lor. Audiat de procurori, Iulian Iliuță Nucu a declarat că a luat documentele acasă fiindcă la Poliție nu putea să le țină, deoarece fișetul personal nu se încuia. Procurorii au făcut o cercetare la Poliția Techirghiol și au constatat că cele susținute de Nucu nu sunt reale și că documentele sunt păstrate în arhivă, într-o cameră prevăzută cu sistem de alarmă. Pentru această faptă, Nucu a fost trimis în judecată, iar dosarul se află pe rolul Judecătoriei Constanța. Mutat la Postul de Poliție Bărăganu, în luna mai a cestui an, Iulian Iliuță Nucu a intrat, din nou, pe mâna anchetatorilor. El a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit rechizitoriului, la data de 10 aprilie 2009, Marius Ciucioiu a formulat un denunț prin care a arătat că, în perioada martie - aprilie 2009, agentul de poliție Iulian Iliuță Nucu, din cadrul Postului de Poliție Bărăganu, i-a pretins suma de 2.000 de euro și cantitatea de 100 de litri de palincă pentru a interveni pe lângă șeful Postului de Poliție Bărăganu, astfel încât acesta să nu înregistreze o cauză privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 85 din OUG nr. 195/2002 (punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat) de către denunțător și a nu fi cercetat penal. La data de 13 aprilie 2009, Ciucioiu s-a deplasat la locuința polițistului și a discutat cu acesta în holul imobilului. Denunțătorul i-a dat inculpatului suma de 3.500 lei (echivalentul sumei de 800 de euro) și cantitatea de aproximativ 20 de litri de palincă pentru a interveni pe lângă șeful Postului de Poliție Bărăganu ca acesta să nu înregistreze o cauză penală ce îl privește pe denunțător. La locuința inculpatului s-au deplasat, imediat după ce a plecat denunțătorul, polițiști din cadrul DGA - Serviciul Anticorupție Constanța. În casă a fost găsită suma de 3.500 de lei, în bancnote de câte 100 de lei, ale căror serii de înregistrare fuseseră consemnate anterior într-un proces-verbal, precum și un bidon cu aproximativ 20 de litri de palincă. Agentul Nicolae Norel Munteanu, trimis în judecată pentru ucidere din culpă Polițistul de la Secția 2, Nicolae Norel Munteanu, care în luna iunie a acestui an a accidentat mortal un pieton pe drumul dintre Constanța și Năvodari, a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă. El este acuzat că din cauza faptului că se afla într-o avansată stare de ebrietate, nu a putut reacționa și observa la timp prezența unui pieton pe partea carosabilă. Chiar dacă victima se angajase în traversarea drumului prin loc nepermis și fără să se asigure, anchetatorii au constatat că impactul ar fi putut fi evitat sau atenuat dacă șoferul nu s-ar fi aflat beat la volan. Potrivit rechizitoriului de trimitere în judecată, la data de 18 iunie 2009, inculpatul Nicolae Norel Munteanu, agent de siguranță publică la Secția de Poliție 2 Constanța, s-a deplasat, în jurul orei 21.30, la volanul autoturismului personal, din Năvodari, unde își are domiciliul, spre Constanța, pentru a ajunge la locul de muncă. În momentul în care a ajuns pe segmentul de drum dintre Năvodari și Mamaia, a surprins și a accidentat pe pietonul Marian Postolache, de 51 de ani, care s-a angajat în traversarea drumului prin loc nepermis și fără să se asigure. Din cercetări a reieșit faptul că avea o viteză de aproximativ 70-80 km/h în momentul impactului, victima fiind proiectată pe capotă și în parbriz. În urma rănilor suferite, pietonul a murit pe loc. Inculpatul, în declarația sa, pre-cizează că nu a putut evita impactul cu victima, întrucât nu a văzut-o decât de la o distanță de aproximativ doi metri și nu a mai putut efectua vreo manevră de evitare a lovirii. Numai că, în urma testării cu aparatul Drager, a reieșit că polițistul avea o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și i s-au recoltat două probe biologice de sânge. Rezultatul probelor a fost unul cât se poate de concludent, alcoolemia indicată fiind de 2,15 grame la mie alcool în sânge. Mai exact, omul legii era beat turtă. Cu toate acestea, polițistul a susținut în continuare că nu era beat, spunând că în acea zi a fost la plajă și a băut aproximativ 300 ml de bere. În urma efectuării expertizei tehnice auto, procurorii au concluzionat că producerea accidentului a fost generată de traversarea de către victimă a carosabilului, fără a se asigura corespunzător, precum și de starea conducătorului auto, care se afla sub influența băuturilor alcoolice. Mai mult, specialiștii susțin că accidentul ar fi putut fi evitat de pieton dacă ar fi traversat prin loc permis, sau de către conducătorul auto, dacă nu ar fi fost beat la volan. De asemenea, experții au ajuns la concluzia că starea conducătorului auto a influențat direct producerea accidentului prin mărirea timpilor de percepție-reacție, precum și a distanțelor (spațiilor) din jurul său. Pentru fapta sa, Nicolae Norel Munteanu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Pe de altă parte, el și-a dat demisia din Poliție după producerea accidentului. Arestări fără precedent la Poliția Rutieră Cel mai mare „cutremur” a avut loc în luna iunie, la Poliția Rutieră din Constanța. Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de polițiști și jandarmi au descins la 50 de adrese în vederea efectuării perchezițiilor într-un dosar în care erau vizați 39 de subofițeri de la Serviciul Poliției Rutiere și patru civili, care sunt acuzați de comi-terea infracțiunilor de luare de mită și dare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu, folosirea în orice mod direct sau indirect de informații ce nu sunt destinate publicității, permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații și fals intelectual. Saci cu documente au fost ridicați de la sediul Serviciului Poliției Rutiere Constanța. Cercetările au fost coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, participând lucrătorii Direcției Generale Anticorupție, în colaborare cu ofițeri din cadrul Direcției Generale de Informații și Protecție Internă, la care s-au adăugat efective importante ale Jandarmeriei. Potrivit Direcției Generale Anticorupție, încă de la începutul lunii februarie 2009, existau indicii de comitere a infracțiunilor menționate mai sus. Urmare a cercetărilor efectuate în perioada februarie - iunie 2009 (în special interceptări și filaje), s-a stabilit că agenții de poliție, în mod repetat, au încălcat atribuțiunile de serviciu, favorizând anumite persoane, prin neaplicarea măsurilor legale la regimul circulației pe drumurile publice, traficându-și influența pe lângă alți colegi, în scopul de a nu fi aplicate sancțiuni unor contravenienți. De asemenea, ei sunt acuzați că au permis accesul la informații care nu sunt destinate publicității unor persoane neavizate, au intervenit în favoarea unor persoane pentru a nu le fi întocmit dosar penal sau pentru a nu li se suspenda permisul de conducere, au omis intenționat inserarea în conținutul procesului verbal de contravenție a unor elemente esențiale, în vederea creării posibilității făptuitorilor de a contesta și, ulterior, de a obține anularea respectivului proces verbal, au procedat nelegal la anularea unor amenzi de circulație. Cu ocazia perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mai multe unități de calculator, documente și înscrisuri, sume de bani, precum și alte bunuri necesare soluționării cauzei. Potrivit anchetatorilor, subofițerii au fost implicați în mai multe fapte de corupție. Procurorii susțin că în perioada 15 noiembrie - 7 decembrie 2008, subofițerii de poliție Daniel Andrei Mircea, Elvin Cadîr și Enis Vuap, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, ar fi furnizat din proprie inițiativă inculpatului Alexandru Marian Lupu, cercetat pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie cu consecințe deosebit de grave, informații ce nu erau destinate publicului, referitoare la faptul că inculpatul se află în atenția organelor de poliție, fiindu-i dat în consemn autoturismul utilizat la comiterea infracțiunii de tâlhărie, ceea ce a determinat îngreunarea urmăririi penale în scopul sustragerii lui Lupu de la răspundere penală. În urma cercetărilor a mai reieșit că cei trei au mai intervenit, în mod constant, pentru a-l ajuta pe Lupu, în diverse probleme legate de Poliția Rutieră. La data de 9 februarie 2009, în perioada 22 - 24 martie 2009 și la data de 7 mai 2009, subofițerul de poliție Dumitru Iulian Maxim, ca urmare a traficului de influență care ar fi fost efectuat de Gigi Cristian Rușescu, și-a încălcat atribuțiile de serviciu, omițând să-l sancționeze contravențional pe Nicolae Frangu. Iar astfel de „intervenții” au mai fost făcute, potrivit interceptărilor telefonice, și în cazul altor persoane. De asemenea, anchetatorii susțin că în perioada 25 februarie - 3 mai 2009, în mod repetat, subofițerii au intervenit în mod direct pe lângă agentul de poliție Cristina Gherlan, în scopul favorizării lui Gigel Budur, precum și a altor persoane, prin înlocuirea alcooltestelor. 40 de „intervenții” pentru ca anumite persoane să nu fie sancționate sau să nu le fie întocmite dosare penale sunt enumerate de procurori, în cele mai multe cazuri polițiștii fiind recompensați material ori prin diferite bunuri. În momentul de față, dosarul „Lotul Rutiera” se află pe masa procurorilor. Totodată, polițiștii care au fost arestați în luna iunie au fost puși în libertate, ei acționând în judecată IPJ Constanța pentru că nu au fost repuși în funcțiile pe care le-au avut anterior arestării. Potrivit rezoluției de începere a urmăririi penale a procurorilor constănțeni, polițiștii cercetați sunt următorii: Gigi Cristian Rușescu, Daniel Andrei Mircea, Elvin Cadîr, Dumitru Iulian Maxim, Enis Vuap, Andrei Bogdan Călugăru, Iulian Liviu Conduleț, Cosmin Cristian, Marian Drăguț, Paul Mihai Ciolpan, Marius Ivan, Ervin Tulei, Alexadru Ivanov, Daniel Cociu, Alexandru Ianțoc, Răzvan Viorel Țigănuș, Cornel Ionuț Drăghici, Anatoli Trifanov, Marian Aldea, Laurențiu Dan Mihale, Marian Gabriel Ciubotariu, Bogdan Lucian Cojocaru, Ciprian Enache, Gheorghe Gabriel Rădulescu, Mihai Alexandru Manea, Marian Adrian Chisoiu, Cristian Nazarovici, Romeo Georgian Gănuț, Ion Zorilă, Edvin Osman, Cristina Gherlan, George Busuioc, Florin Marius Gîlcă, Gheorghe Costea, George Eduard Nițuleac, Răzvan Scurtu. Agentul-șef Florin Barbu conducea beat autoturismul de serviciu În luna septembrie, un polițist din comuna constănțeană Dobromir a băut atât de mult încât a adormit la volanul Loganului de serviciu, chiar în mijlocul unei străzi din satul Lespezi. Agentul șef Florin Barbu a fost găsit de jurnaliști în timp ce moțăia în autoturism, cu capul pe volan. Bărbatul era ajutorul șefului de post din comuna Dobromir și, în seara respectivă, nu se afla în timpul orelor de serviciu. Trezit din somn, omul legii, care era îmbrăcat în uniforma de polițist, a negat că ar fi consumat băuturi alcoolice, deși abia articula cuvintele. În momentul în care a văzut ziariștii, polițistul a demarat în trombă, în încercarea de a scăpa de întrebările reporterilor. Nu a apucat să conducă prea mult, pentru că a fost oprit de un echipaj al Poliției de Frontieră, care l-a escortat la sediul Poliției Băneasa. Polițistul le-a declarat colegilor săi că ar fi mers în comuna Lespezi la solicitarea unui cetățean care reclamase furtul unor animale și că ar fi băut cu acesta niște țuică. În urma testării agentului cu aparatul Drager, s-a descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. La timpul respectiv, reprezentanții Inspec-toratului de Poliție al Județului Constanța au explicat că agentul șef Florin Barbu nici măcar nu avea voie să se urce la volanul mașinii de Poliție, deoarece nu susținuse testarea la care oamenii legii sunt supuși înainte de a primi dreptul de a conduce autoturismele de serviciu. Pentru fapta lui, bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice. La numai o zi, agentul-șef Florin Barbu și-a înaintat demisia. Adrian Dorobanțu a fost arestat deoarece și-ar fi omorât bunicul În luna noiembrie, magistrații de la Tribunalul Constanța au emis mandat de arestare preventivă pe numele fostului polițist Adrian Dorobanțu, în vârstă de 38 de ani. Potrivit anchetatorilor, tânărul este acuzat de crimă, după ce l-ar fi omorât în bătaie pe bunicul său, Dumitru Udriște, de 85 de ani. În noiembrie, un bărbat a fost găsit mort în locuința sa, pe corpul acestuia fiind descoperite mai multe semne de violență. Dumitru Udriște a fost găsit decedat de soția lui care a chemat polițiștii. Ajunși la fața locului, oamenii legii au observat că bătrânul avea mai multe răni pe față și pe corp. Drept urmare, polițiștii au început să audieze rudele și vecinii celui mort. Printre lacrimi, cumnata decedatului a spus că vinovat de moartea bătrânului ar fi chiar nepotul acestuia, fostul polițist, Adrian Dorobanțu, cunoscut ca fiind o persoană violentă. Criminaliștii au prelevat probe din locuință, ei găsind mai multe pete de sânge pe covor și pe pereți. Luat la întrebări de anche-tatori, nepotul a spus că el nu are nicio vină, însă există martori care l-au contrazis. Din primele cercetări, a reieșit că nepotul Adrian l-a bătut atât de tare pe bătrân încât acesta a murit. Adrian Dorobanțu este o veche cunoștință a oamenilor legii. În luna aprilie a acestui an, o femeie de 84 de ani a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța după ce a fost bătută de nepotul ei. La data de 13 aprilie, polițiștii Secției 2 au fost sesizați că într-o locuință situată pe B-dul Tomis are loc un conflict familial. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit-o pe Ioana Udriște, de 84 de ani și Adrian Dorobanțu, de 38 de ani, tânărul fiind în stare de ebrietate. Femeia plângea și avea mai multe leziuni pe față. În consecință, a fost solicitată intervenția ambulanței care a transportat-o pe bătrână la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a primit îngrijiri medicale, doctorii stabilind că ea trebuie să rămână internată. De partea cealaltă, Dorobanțu a fost dus la Poliție. În timpul audierilor, oamenii legii au aflat că tânărul este agent de poliție la Secția 3 și se afla în timpul liber. El a recunoscut că a lovit-o pe bunica lui, spunând că anterior au avut mai multe discuții purtate în contradictoriu. Polițiștii nu s-au lăsat impresionați de faptul că acesta este coleg cu ei și i-au întocmit dosar de cercetare penală. Mai mult, el a fost cercetat administrativ de superiori, iar în cele din urmă i-a fost desfăcut contractul de muncă.