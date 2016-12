În curând, vom scăpa de cozile pentru a obţine cazierul!

În curând, vom scăpa de cozile pentru a obține cazierul!

Aproape fiecare dintre noi am trecut pe la Serviciul Cazier după vârsta majoratului, fie pentru că am vrut să devenim șoferi, fie să ne angajăm. În ultimul timp, însă, constănțenii au avut de așteptat la coadă pentru eliberarea cazierului. Reprezentanții IPJ spun că se lucrează la un nou soft.Șeful IPJ Constanța, Constantin Dancu, cunoaște situația de la Serviciul Cazier și nu ascunde faptul că, în ultima perioadă, au existat probleme la nivel de tehnologie și informatizare.„Suntem în căutare de soluții. Nu ascundem faptul că s-a trecut la o formulă nouă de informatizare, este un program care deocamdată merge puțin cam greu. Noi am suplimentat forțele acolo, o să încercăm să le eliberăm mai repede. Problema aglomerării pleacă de la faptul că două zile nu a mers sistemul. Însă eu cred că în câteva zile ajungem la zi. Asta pe măsură ce se și lucrează la program pentru a-l perfecționa”, spune comisarul șef.Constantin Dancu afirmă că, într-o scurtă perioadă de timp, lucrurile vor reveni la normal: „Ca orice formă nouă, mai există anumite probleme de soft. Îmbunătățirile care s-au adus în ultimele zile sunt vizibile și vor duce la normalizare”.În ceea ce privește sediul de pe bulevardul Mamaia de la Serviciul Cazier, șeful IPJ Constanța recunoaște că acesta nu este cel mai potrivit pentru relațiile cu publicul, însă, din nefericire, pentru moment nu există alte soluții.„Sediul deocamdată va rămâne același. Avem probleme serioase cu locațiile. Sperăm că va ieși soarele și pe strada noastră cât mai curând din acest punct de vedere. Îmbunătățirea sistemului și relațiile cu publicul sunt preocupări pentru noi. Și eu sunt convins că nu este cel mai adecvat spațiu pentru relațiile cu publicul, însă căutăm soluții și cred că le vom găsi, însă nu acum, ime-diat”, spune Constantin Dancu.Ce documente îți sunt necesareCa să-ți scoți un cazier judiciar ai nevoie, în primul rând, de buletin. Cu acesta te prezinți la sediul de pe bulevardul Mamaia, de unde mai trebuie să cumperi și un timbru, în valoare de doi lei, o cerere tipizată, care te costă 50 de bani. După ce ai completat cererea este nevoie să treci pe la un alt ghișeu, pentru a plăti taxa de zece lei. Cu timbrul, cererea și chitanța care atestă că ai plătit taxa trebuie să te prezinți la ghișeul pentru eliberări caziere.