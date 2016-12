În cât timp se prescriu datoriile

1

intrebare

ma numesc mariana corina tomoiu in anul 2003 am cumparat electrodomestice prin raiffeizen bank am platit pana in iunie de 2005 nu am mai putut plati ratele care se terminau in 2006 cand am facut ratele aveam buletinul facut pe adresa unei matusi acum ceva timp cei de la eos ski ma suna sami spuna ca daca u platesc suma de 24 mii ron matusa mea va fi executata silit va rog din suflet sa ma lamureasca cineva si pe mine daca este posibil asa ceva matusa meanu ma girat cu absolut nimic va multumesc anticipat