În atenţia cadrelor militare: "UN NOU FURT CALIFICAT MARCA MApN"

În atenția cadrelor militare: "UN NOU FURT CALIFICAT MARCA MApN"

Ştire online publicată Luni, 19 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) lansează un atac virulent la adresa MApN, pe care îl acuză de "furt". Redăm integral comunicatul SCMD, semnat de președintele Col. (r) dr. Mircea Dogaru."In atentia tuturor actualilor si viitorilor rezervistiUN NOU FURT CALIFICAT MARCA MApNDoamnelor si domnilor,Prin Legea 329/2009, ne-au furat dreptul la munca. Furt calificat, executat cu avizul unui jurist colonel MApN, detasat ca director in Ministerul Muncii. Au sprijinit furtul din servilism fata de Basescu toti juristii MapN si decidentii din Directia Financiara. Vinovatii au fost si sunt numai la MapN, dar consecintele sunt suportate si de politisti si de servicii.Prin Legea 119/2010, aceiasi au sprijinit furtul dreptului patrimonial, legitim dobandit – Pensia Militara de Stat. In fata protestelor, prin Legea 263/2010, au intarit furtul anterior, rapindu-ne statutul de rezervist si transformandu-ne in asistati social.Sfidand Legea – Statut, ne-au furat dreptul la asistenta medicala gratuita si medicamente gratuite, obligandu-ne, ilegal, la plata.La MApN si numai la MApN ne-au furat drepturile decurgand din grupele de munca, neaplicand ambele hotarari de guvern cumulate (HG 1294 si HG 1016). In 2013, am obtinut Legea 241 - reparatorie, dar ne-au furat dreptul la indexare. In 2015, am obtinut Legea Pensiilor Militare de Stat (L 223/2015) pe care juristii si finantistii MapN au torpilat-o, strecurand, neconstitutional, o intreaga OUG in 30 de articole, ca ..... Art.40 in OUG 57/2015, privind salarizarea la civili pe 2016. Ne-au furat: scazand limita de la 100% la 85%; scazand baza de calcul de la 80% la 65% si inlocuind totalitatea veniturilor brute impozabile ale activilor, la care trebuia sa ne aliniem, cu solda neta de grad si furnctie, pe care le-am avut, doar unii dintre noi (cei iesiti la pensie pana in ianuarie 2011), inainte de a fi transformati in asistati social.La protestele organizate de SCMD, care au produs interventii in Camera decizionala, au incercat sa ne fure, bagand, in baza de calcul, pensia privata (suplimentara), instituita in 1967, prin Decret Prezidential ca „altceva decat Pensia Militara de Stat” si Ordinul Meritul Militar. Aceasta reducea baza de calcul la 44%. Comisiile Camerei Deputatilor au admis propunerile SCMD, UNIPOL, Diamantul si ale Asociatiilor de piloti militarii in rezerva, de a se abroga Art.40 din OUG 57/2015, de a reveni limita la 100%, cu baza de calcul 85% si de a scoate, in afara bazei de calcul, Meritul Militar si Pensia suplimentara.Si, iata ca, astazi, in fata votului iminent din Camera Deputatilor, minunatii juristi ai Armatei au venit cu alta gaselnita de furt calificat. Au bagat in baza de calcul partea civila a pensiei militare, pentru care Casele Sectoriale de Pensii ale MApN, MAI si SRI fac doar oficiul de postas. Adica drepturile cuvenite pentru ce s-a lucrat dupa iesirea la pensie, folosind termenul „vechime cumulata”.Doamnelor si domnilor,Intelegem faptul ca juristii si finantistii Armatei s-au impotrivit si se impotrivesc aplicarii Legii/223/2015, spre a nu fi descoperite actele penale infaptuite in aplicarea OUG 1/2011, care i-a ridicat pe unii pana la cer, in timp ce altii au fost furati, in continuare, la cuantum. Va reamintim ca, atunci cand s-au indexat pensiile, noua ni s-a indexat doar partea civila, adica adaosul, nu si pensia militara. Legal, trebuia, astazi, sa ne aliniem cu pensia militara la situatia activilor, partea civila, ramanand neschimbata si adaugata, ulterior, calculului. Ca sa inteleaga si dna Otilia Sava, ii dam urmatorul exemplu ..... „Eu sunt gl.lt. (r) Ionescu, iesit la pensie in 2001. Din 2001 si pana in 2015, ca civil, am lucrat, platindu-mi toate darile la stat, pe post de „Nene”, la o Casa de toleranta. Cum imi transformi, cucoana, aceasta vechime, in vechime militara? Exista si gradul de general – Nene?”Intrebarea care se pune, este de ce o fac? De ce juristii si finantistii Armatei isi lovesc, in mod constant, camarazii? Din prostite, din ticalosie, din servilism, din ura fata de celelalte specialitati din Armata, MAI, Servicii? Sau, in noua situatie, este vorba despre TRADARE?Pana si fostii presedinti au iesit, prin comunicat comun, anuntand ca Romania, agresata de marile puteri, este in pragul destramarii si ca aceasta destramare va face in urma unor mari explozii sociale, concretizate prin lupte de strada. Sa provoace un nou Holocaust, ca la Colectiv, ar bate la ochi. Sa foloseasca doar agentii de teren ai serviciilor rusesti, germane, franceze, pe vandutii lui Soros si pe mucosii prostiti de ei (ca in loviturile de stat din 2014 si 2015), ar fi insuficient! De ce sa nu provoace o iesire masiva in strada, pe motive clare, pe care sa o penetreze si sa o deturneze? Iar experienta anilor 2011 – 2016 a demonstrat ca rezervistii, mai bine organizati prin SCMD, pot da tonul. Nu cumva, noul furt calificat, imposibil de explicat legal, vizeaza manipularea noastra si declansarea haosului prin iesirea noastra si a aliatilor nostri in strada?In aceasta situatie, recomandam, calm, asteptarea votului in Camera Deputatilor pe OUG57/2015 si rezolvarea noii situatii create (raportul parte civila – parte miltara a pensiei) prin „Amendamentul Mircovici”. In fapt, initiativa legislativa L475/2016, care se va dezbate marti, 20.09.2016, in Comisia pentru Egalitate de Sanse a Senatului. Iar daca mizeria va continua si vom fi obligati sa iesim in strada, o vom face, nu impotriva Presedintelui sau Guvernului, cum se doreste, ci, tintit, impotriva MApN, solicitand dlui ministru, Mihnea MOTOC, punctual, demiterea si punerea sub ancheta a tuturor juristilor ministerului si a tuturor ofiterilor din Directia Financiar Contabila a MApN.Doamnelor si domnilor,Daca pierdem Tara, pierdem tot! Sa fim pregatiti sa dam riposta cuvenita planurilor lui Soros, pentru ca nu are cine! Serviciile de informatii au fost decapitate, iar putinii decidenti ramasi si-au luat concediu (puteti verifica), pentru a nu se implica.Honor et Patria! Vae Victis!Presedintele SCMD,Col. (r) dr. Mircea Dogaru"