"În aer, o greşeală banală poate fi fatală!"

"Nașul" aviatorilor din Constanța:

"În aer, o greșeală banală poate fi fatală!"

O greșeală banală comisă sus, în văzduh, îi poate costa viața. De aceea, reflexele bune, calmul, abilitatea de a lua rapid decizii corecte și, foarte important, respectarea regulilor sunt esențiale pentru aviatori. Iar acestea le spune colonelul (r) Dumitru Cristian, unul dintre militarii care au scris istorie în aviația din Constanța.„Nu oricine poate fi pilot de avioane. Și, mai ales, nu se poate fără disciplină”, ne spune col. (r) Dumitru Cristian, care a împlinit de curând venerabila vârstă de 83 de ani. A vrut să fie aviator încă de când era copil. „Inițial, când eram ciutan, am vrut să mă fac marinar. Dar când a început războiul, în 1941, mi-am schimbat opțiunea. Locuiam în Tăbăcărie, iar pe deasupra casei noastre treceau toate avioanele care decolau și aterizau la Năvodari, unde era un aerodrom denumit Tir și Bombardament. La fel, vedeam luptele aeriene dintre avioanele de vânătoare românești și cele germane cu avioanele rusești, iar unele cădeau în mare, sub privirile noastre”, își amintește aviatorul. Și a rămas consecvent visului său, astfel că în 1950 a început Școala de Zbor de la Iași, pe care a absolvit-o în 1952. A urmat o frumoasă carieră în Aviația Militară Română, menționând funcțiile de locțiitor pentru zbor al comandantului escadrilei a II-a la Regimentul 172 de la aerodromul Mihail Kogălniceanu, comandant al Regimentului 59 Elicoptere - având sarcina să înființeze acest regiment pe aerodromul Mihail Kogălniceanu, iar ulterior să-l mute pe aerodromul Tuzla. În 1981, col. (r) Dumitru Cristian a ieșit la pensie, după aproape trei decenii în care a avut peste 6.500 de ore de zbor, pe avioane clasice, cu reacție subsonice și cu reacție supersonice și pe elicoptere.Zeci de vieți salvateAstăzi, privind în urmă, pilotul militar rememorează cu plăcere experiențele trăite: împreună cu echipajul său, a transportat o gravidă din Delta Dunării la spital (care a adus pe lume gemeni, iar unul îi poartă numele), a salvat de la înec 17 marinari albanezi, a căror navă eșuase în apropiere de Agigea dar și 21 de marinari de pe o navă cipriotă care a eșuat în apropiere de Mangalia. „De asemenea, am luat de pe o navă de pescuit oceanic un marinar care avea peritonită și trebuia operat de urgență. Nava se afla în largul mării, aproximativ 200 de kilometri travers de Constanța și singura posibilitate de a fi salvat era elicopterul, căci ar fi murit până ajungea nava în port. “Pericolul pândește orice neatențieA salvat vieți, dar a și asistat, neputincios, la accidente aviatice care i-au răpus colegi. Și chiar risca și el să piară într-un astfel de incident. De aceea, după o viață petrecută la manșa avionului, col. (r) Dumitru Cristian consideră că pentru a supraviețui în această meserie este nevoie de disciplină. „Este important ca piloții să ia decizii rapide, să nu se piardă cu firea. Și, foarte important, să respecte regulile de siguranță. Disciplina le poate salva viața. Căci, în aer, chiar și o singură greșeală poate fi fatală”, a subliniat aviatorul.Una dintre împrejurările în care era să-și piardă viața a fost la câțiva ani după absolvirea școlii. Era în august 1955, pe aerodromul de la Bacău. „Decolasem la manșa unui IAK 23, iar după aproximativ 30 de minute de zbor, când eram la înălțimea de 4.000 de metri, motorul s-a oprit. Am avut de ales: fie mă catapultam, fie încercam să-l aterizez. Am ales a doua variantă și l-am aterizat forțat într-un lan, pe burtă. Ulterior s-a stabilit că defecțiunea era de la pompa de combustibil, care nu mai alimenta motorul”, ne-a povestit aviatorul. Ține minte acest moment de parcă ar fi fost ieri, când două ore mai târziu, soția dânsului aducea pe lume primul copil. După o aterizare pe burtă, a fost pus în situația de a ateriza avionul pe o singură roată. Au fost situații deosebite, periculoase, dar pe care le-a depășit cu calm și viteză de reacție. Și mai ales, respectând regulile, aspect pe care-l impunea și celor din subordinea sa. Nu degeaba, ne spune zâmbind, ajunsese să i se spună „Nașul”.„Nașul” ținea la reguli și disciplină!„Într-una din zilele din 1960, conduceam zborurile de instrucție. Pe planificarea de zbor era trecut Agustin Valcan -, căruia, de Revelion, îi propusesem să-l cunun - cu un zbor de antrenament la înălțimea de 14.000 de metri, cu avionul supersonic MIG 21. La zboruri la înălțimi mai mari de 12.000 de metri, pilotul trebuie să poarte un costum de suprasarcină și o cască etanșă, precum cea a cosmonauților. Din comoditate și ignorând pericolul la care se expunea, Valcan nu a luat casca etanșă când a urcat în avion. Mi-am dat seama ce fel de cască avea după sonorizare. L-am întrebat în mai multe rânduri dacă sigur are cască etanșă, mi-a răspuns că da. Știam că nu era așa, căci verificasem și la costume. Am permis totuși pornirea, apoi rulajul pe pistă. Când mi-a cerut decolarea și mi-a spus din nou că are cască etanșă, am ordonat să reducă motorul și să aducă avionul înapoi în hangar. Nu puteam să fiu inconștient să-l las să plece fără a fi echipat corespunzător. Ulterior, unul dintre piloți a replicat: «Și-a găsit finul nașul!». Cu toți nervii, nu m-am putut abține să nu râd”, a rememorat aviatorul.Pentru alți aviatori, greșeli banale au fost fatale. „Unui coleg i-a alunecat vizorul de la cască, pe care-l pusese pe picioare, între manșă și scaun, blocând manșa. Nu și-a dat seama, iar la decolare, nu a putut să redreseze manșa, așa că s-a izbit de pământ, a murit pe loc. Ulterior, am găsit vizorul care avea șuruburile de la manșă imprimate pe ea. Regulamentar, avea un locaș special pentru ținerea vizorului. Sau, dacă își dădea seama, împingea puțin manșa, scotea vizorul și redresa avionul”, este unul dintre exemplele fatidice pe care ni le-a prezentat Nașul aviatorilor din Constanța.