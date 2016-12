Împărţire frăţească între borfaşi: hoţii din locuinţe în Palas, tâlharii în Tomis 3

1

Împărțire frățească între borfași: hoții din locuințe în Palas, tâlharii în Tomis 3

degeaba suni la politie pt ajutor. iti pun 10.000 de intrebari, ti se spune sa faci o sesizare in scris etc. niciodata nu ii vad pe cei care vand tigari in piata grivitei sau in piata tomiis 3, care mai au putin si te iau si la bataie ca nu cumperi tigari de la ei. ieri spre exemplu un echipaj al politiei locale cta se afla in tomis 3 in fata fostului oficiu postal 7 si nu a facut nimic impotriva acestora. la fel se intampla si cu cei care talharesc femeile. in schimb se iau de batranii care incearca sa castige un ban cinstit prin vanzarea unor legume din gradina proprie. le darama marfa, ii imping si multe altele. asa se simt si ei superiori.