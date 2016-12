IMAGINI VIDEO DRAMATICE! Doi militari de la baza Mihail Kogălniceanu au murit într-un GRAV ACCIDENT! Maşina în care se aflau a luat foc

IMAGINI VIDEO DRAMATICE! Doi militari de la baza Mihail Kogălniceanu au murit într-un GRAV ACCIDENT! Mașina în care se aflau a luat foc

Un accident grav de circulație a avut loc, azi noapte, pe Autostrada A3. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat într-un parapet de protecție, iar mașina a fost cuprinsă de flăcări. Atât el, cât și pasagerul din dreapta au murit. Cei doi erau angajați ai unității militare de la Mihail Kogălniceanu.Șoferul avea viteză foarte mare și, în apropiere de București, a pierdut controlul volanului lovind parapetul de protecție, moment în care autoturismul s-a răsturnat și a luat foc."La fata locului au sosit doua autospeciale cu apa si spuma si un echiaj de prim ajutor. Am constatat ca ardea cu flacara deschisa un autoturism marca opel. Înauntru am gasit surprinsa o persoana de sex masculin care era decedeta, se pare cand am intervenit sa stingem incediul auto, iar pe partea dreapta a carosabilului in afara autoturismului se afla inca o persoana de sex masculin, si aceea decedata", a declarat unul dintre pompierii aflați la fața locului, citat de rtv.net.Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cauza accidentului.Sursa video: rtv.net