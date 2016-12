Imagini spectaculoase de la accidentul petrecut la intrare în Constanţa (GALERIE FOTO)

2

Referitor prioritate

Noi vrem sa fim intotdauna primii. Nu conteaza ca unul din neatentie sau cu buna intentie a dat sa intre in fata noastra.Dar ce este el mai tare ca mine.Eu am Cai Putere.Trebuie sa nu-l las.Si uite asa seara de seara citim in presa despre accidente!