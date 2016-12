IMAGINI ȘOCANTE / CARNAGIU la 23 August. CINCI PERSOANE AU MURIT, după ce două mașini s-au lovit frontal

3

Oportunitate ce nu treb...

Cautam colaboratori pentru publicare anunturii Se lucreaza comod de acasa maxim 3 ore pe zi,in functie de abilitati Cerinte:necesar calculator -conexiune internet -rabdare -cunostinte minime PC -seriozitate -perseverenta -atentie la detalii Nu este necesara experienta. Instruire gratuita oferita sub forma unor lectii prin mail. Veti trece mai intai prin instruire apoi daca doriti,o sa incepeti sa lucrati. Program part-time. Important:nu cereti detalii pe facebook. Acest proiect vizeaza piata americana a cartilor electronice. Pt. informatii trimiteti textul ,,info'' la adresa: projectdaniela@gmail.com Oferim si solicitam seriozitate! In caz ca nu primiti o lectie din probleme tehnice va rog sa ma anuntati! Raspunsul la informatiile solicitate o sa-l primiti in maxim 24 ore.