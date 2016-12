IMAGINI ŞOCANTE / Inconştienţă CRIMINALĂ: şoferul era în comă alcoolică. A şasea victimă, găsită pe fundul apei / Galerie FOTO

Tragedia de la Cernavodă!

IMAGINI ȘOCANTE / Inconștiență CRIMINALĂ: șoferul era în comă alcoolică. A șasea victimă, găsită pe fundul apei / Galerie FOTO

- Duminică, ora 17.30 - un apel de urgență avea să-i pună pe jar pe rutieriștii și pompierii constănțeni. Pentru mai multe familii din județul Constanța, acest apel avea să anunțe un eve-niment teribil. Un bărbat care conducea un autoturism de teren a căzut cu mașina direct în Canalul Dunăre - Marea Neagră, după ce ar fi derapat câțiva zeci de metri. Ajunși la fața locului, polițiștii rutieri nu au putut decât să privească neputincioși cum mașina este înghițită de ape, fără posibilitatea de a interveni.Autoturismul de teren, marca Land Rover, rula cu viteză pe DN 22C, dinspre Cernavodă către localitatea Ștefan cel Mare. La un moment dat, ajungând pe un pod rutier, șoferul, Vadet Memet, de 43 de ani, a pierdut controlul volanului și a plonjat de la câțiva metri înălțime direct în apă. Martorii spun că au văzut autoturismul mergând haotic, șerpuit, după care a rupt parapetul metalic și a căzut în Canalul Dunăre - Marea Neagră. Autoturismul a fost înghițit imediat de apă, astfel încât anchetatorii ajunși la fața locului nu au știut cu ce situație se confruntă și nici câte persoane se aflau în mașină în momentul impactului. Deznodământul, însă, avea să fie unul tragic.Cinci persoane decedate, o altă persoană dată dispărută și aproximativ 7.000 euro - asta au descoperit rutieriștii după aproape trei ore de chinuri, în care pompierii de la ISU Dobrogea și scafandrii au muncit cot la cot pentru a reuși să scoată mașina din apa adâncă de peste șapte metri. Pentru că avea doar două uși și pentru că șoferul decedase în urma im-pactului cu parapetul metalic (o bucată de parapet i-a străpuns corpul), mașina a devenit imposibil de deschis, așa că cei prinși în interior nu au avut pe unde să iasă, murind înecați.Șoferul Land Roverului, Vadet Memet, se afla în mașină, la momentul producerii tragediei, cu fiul său, Ibraim Memet, de 18 ani, fiica acestuia, Izabela Memiș, de 24 de ani, fiica tinerei, deci nepoata șoferului, Mazira M., de 5 ani, dar și Andrei C., de 10 ani, fiul unor apropiați. La câteva minute după ce mașina a fost scoasă din apă, mama lui Andrei C. i-a sesizat pe polițiști că în mașină trebuia să se mai afle o persoană, un alt fiu al șoferului, în vârstă de nouă ani. Pompierii constănțeni, împreună cu scafandrii, au reluat căutările luni dimineață, astfel că în jurul orei 11.30 l-au găsit pe Ylhan M., fiul de nouă ani al șoferului, pe fundul Canalului Dunăre - Marea Neagră, în apropiere de locul în care s-a prăbușit mașina. Militarii spun că, cel mai probabil, în momentul scoaterii mașinii din apă, pentru că geamul de la șofer era spart, copilul ar fi căzut din autoturism.În urma necropsiei, polițiștii rutieri au descoperit faptul că șoferul avea o alcoolemie record - 1,65 mg/l alcool pur în sânge și 2,20 mg/l alcool pur în urină.De asemenea, Vadet Memet nu se află la prima abatere. Acesta mai avea două dosare penale, întocmite de rutieriști în 2008, respectiv 2009, pentru conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere. De menționat este faptul că acesta nu apare în baza de date a României ca fiind posesor de permis. Rutieriștii încearcă să ia legătura cu autoritățile din Turcia pentru a vedea dacă bărbatul are permis auto.Atunci când autoturismul a fost scos din apă, telefonul șoferului era funcțional și încă suna. Se pare că la celălalt capăt al firului s-ar fi aflat un văr al lui Vadet Memet, care era îngrijorat și cerea informații despre ce s-a întâmplat.De asemenea, mama lui Andrei C. povestește că băiatul ar fi sunat-o în momentul impactului, dar a apucat să strige doar „Mamă… mamă”, după care convorbirea s-a întrerupt.„Din mașină m-a sunat, a strigat mamă, mamă și s-a închis telefonul. A murit în urechea mea, strigându-mă. Copilul meu a murit și eu nu am putut face nimic să îl ajut cu nimic, nu știam ce se întâmplă”, a povestit mama băiatului. Trupurile neînsuflețite au fost transportate la morgă pentru efectuarea necropsiei. Aceștia vor fi înmormântați astăzi.