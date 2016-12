IMAGINI ŞOCANTE! Femeie spulberată pe o trecere de pietoni din CONSTANŢA! Şoferul beat şi cu permisul suspendat a fugit!

1

Betiv-sofer incompatibile

Dumnezeu sa o odihneasca pe acesta femeie .Din ce in ce mai multi betivi,drogati si nebuni la volan. Cum ai calcat pe zebra mergi cu atentie .Daca soferul de pe prima banda opreste fii atent si al celelate benzi de circulatie -privirea sa fie indreptata spre sensul din care vin masinile .Niciodata sa nu te consideri in siguranta pe trecerea de pietoni,pana traversezi strada, fii foarte atent. Betivul primeste inchisoare cu suspendare iar tu ramai mutilat pe viata sau mai rau. In Constanta bulevardele sunt cu 6-8 benzi de circulatie si de parcare,iar din pacate trecerile de pietoni sunt greu de identificat noaptea- exemplu trecerile de pietoni de pe Soveja intre Eliberarii si Tomis .Se obisnuia ca noptea la treceri sa fie montat un bec portocaliu care lumina intermitent, de asemenea trecerile sun prost iluminate,daca nu cunosti zona greu iti dai seama ca urmeaza trecere de pietoni-sunt semne de circulatie dar daca in dreptul lor este stationat un autobuz sau un camion nu-l mai vezi.Pentru cel ce produce accident nu exista nici o scuza insa ar trebui analizate si cauzele si luate masuri.